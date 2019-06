Su Instagram si gioca il futuro dei leader politici

huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) Dagli Stati Uniti è in arrivo uno di quei trend destinati a cambiare il rapporto tra politica e opinione pubblica. Le campagne elettorali stanno registrando sempre di più un uso predominante diper influenzare gli elettori. La patria della sperimentazione e dell’applicazione dei social media nella gestione della comunicazione politica sembra non avere dubbi: dai tweet di Obama si sta passando alle stories in diretta dei “nuovi”.Solo pochi giorni fa il democratico americano Beto O’Rourke, mentre si scattava gli immancabili selfie con i propri elettori ha dichiarato: “If it is not on, it did not happen ” (se non è sunon è mai accaduto).Il caso di Donald Trump è emblematico. Il presidente degli Stati Uniti in poco tempo ha ottenuto oltre 12 milioni di seguaci su. A un ...

