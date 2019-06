Sport e salute | quando il benessere comincia dalle mani

Smog : il riscaldamento ha un peggiore effetto sulla salute rispetto ai traSporti : Sono molto più dannose per la salute umana le emissioni derivanti dal riscaldamento (responsabile del 38% del particolato in Italia) e degli allevamenti animali (15,1%) che quelle prodotte dall’autotrasporto (7,1%): è quanto ha rilevato uno studio di Conftrasporto e Isfort, presentato oggi, che ha preso in esame gli effetti dell’inquinamento sulla salute umana da un lato, e sull’atmosfera dall’altro (gas serra). La ...

Equitazione : Di Paola : Fise gode di buona salute Sportiva : Equitazione:"Il nostro sport sta vivendo un momento importante di salute sportiva". Il presidente della Fise Marco Di Paola

Sport e Salute - gli auguri di Barelli : ...al consiglio di amministrazione di Sport e Salute - che ieri ha nominato Rocco Sabelli presidente - formulati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport ...

Gravina - buon lavoro a Sport e salute : ANSA, - ROMA, 9 MAG - 'La piena operatività di 'Sport e salute' è un'ottima notizia per lo Sport italiano. La Figc è pronta a collaborare in

Gravina - buon lavoro a Sport e salute : ANSA, - ROMA, 9 MAG - "La piena operatività di 'Sport e salute' è un'ottima notizia per lo Sport italiano. La Figc è pronta a collaborare in maniera sinergica con la nuova governance". Il presidente federale Gabriele Gravina così ha salutato la nomina del Cda di Sport e salute, con Rocco ...

Nominato cda 'Sport e salute' - Sabelli presidente e ad : Roma, 9 mag., askanews, - L'assemblea della società Sport e Salute, riunitasi oggi 9 maggio 2019, ha proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, a seguito della scadenza del ...

Salute : check up gratis e Sport - Longevity Run per invecchiare bene : sport, buone abitudini, controlli medici e informazioni per battere il ‘cattivo invecchiamento’ e guadagnare una terza o quarta età sana e serena. Sono gli ingredienti della Longevity Run, la corsa dedicata allo stile di vita attivo giunta alla sua seconda edizione, promossa dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e presentata a Roma. Il primo appuntamento è ...