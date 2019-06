Sono state depositate le motivazioni della sentenza di assoluzione per Pasquale

Due persone Sono state trovate vive sotto le macerie dell’edificio crollato sabato a Sihanoukville - in Cambogia : Due persone sono state trovate vive sotto le macerie dell’edificio crollato sabato a Sihanoukville, in Cambogia. Il palazzo crollato, alto sette piani, era ancora in costruzione e al momento del crollo c’erano al suo interno circa 50 operai (non si

LIVE Usa-Spagna Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : gli States non posSono sottovalutare le iberiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile 2019. In terra francese scendono in campo le campionesse del mondo in carica degli Stati Uniti che in quel di Reims sfidano la Spagna alle 18.00. Partita che vede gli USA ovviamente con i grandi favoriti del pronostico, ma assolutamente da non sottovalutare per le americane. Le diciotto reti ...

"Manovra in estate" - Salvini vs Di Maio/ "Flat Tax da 15 miliardi - fondi ci Sono" : Salvini 'anticipiamo la Manovra in estate, basta dare sangue all'Europa'. Di Maio replica 'Lega dia le coperture della Flat Tax'. Carroccio '15 miliardi'

Chambers cancellata da Netflix dopo una sola stagione : le star Uma Thurman e Tony Goldwyn non Sono bastate : Bocciatura netta per Chambers cancellata da Netflix dopo una sola stagione: la serie horror/soprannaturale che ha debuttato quest'anno sulla piattaforma deve aver avuto un'accoglienza davvero troppo tiepida se, meno di due mesi dopo il rilascio, ne è stata annunciata la chiusura. Netflix - che non diffonde i dati sulle visualizzazioni dei suoi titoli - non rinnoverà Chambers per una seconda stagione e lo ha annunciato in un comunicato ...

Lisa Marzoli - la nuova conduttrice de La Vita in Diretta Estate : “Sono viva per miracolo” : E’ il nuovo volto de “La Vita in Diretta Estate” insieme a Beppe Convertini e, rispetto al collega, almeno in queste prime puntate sembra avere decisamente più dimestichezza col mezzo televisivo. Lisa Marzoli ha deciso di raccontare un momento drammatico della sua Vita: nel 2016, infatti, ha avuto in incidente stradale col marito. I due viaggiavano a bordo di una Maserati quando, nei pressi di Genova, l’auto sbandò bruscamente ...

Quattro persone Sono state ferite in una sparatoria a Toronto durante la festa per la vittoria della NBA : Quattro persone sono state ferite lunedì a Toronto, in Canada, in una sparatoria durante la festa per la vittoria della NBA, il più importante campionato di basket americano, da parte della squadra cittadina, i Toronto Raptors. La polizia ha detto

Unomattina Estate - Roberto Poletti risponde al fuoco : "Chi è per me Matteo Salvini - perché Sono in Rai" : Al centro di polemiche pelose ci è finito Roberto Poletti, giornalista approdato a Unomattina Estate su Rai 1 tra le accuse di essere stato scelto poiché molto vicino a Matteo Salvini. E Poletti, intervistato da TvBlog (qui l'intervista integrale) ora risponde al fuoco: "Mi urta se dicono che sono i

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si Sono lasciati/ Estate da single oppure... : Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati. La bionda de Le Donatella lo annuncia su Instagram: 'Le motivazioni sono personali'

Sci alpino - Christof Innerhofer : “Il ginocchio reagisce alle cure - Sono contento. Voglio tornare sugli sci in estate” : E’ un Christof Innerhofer determinato, quello che sta svolgendo la riabilitazione seguita all’intervento chirurgico al legamento crociato del ginocchio sinistro, fratturato durante i campionati italiani a Cortina. Il trentaquattrenne di Gais si è espresso con parole positive al sito della FISI in merito ai propri tempi di recupero. Queste le parole del Campione del Mondo in Super-G nel 2011: “sono contento di come stanno ...

Le accuse contro le persone coinvolte nello scandalo dell’acqua inquinata a Flint - Michigan - Sono state fatte cadere per avviare una nuova indagine : Tutte le accuse contro le otto persone coinvolte nello scandalo dell’acqua inquinata di Flint, in Michigan, Stati Uniti, sono state fatte cadere per avviare una nuova indagine. Lo ha annunciato l’ufficio del procuratore generale del Michigan, a più di tre anni

Oman - due petroliere sono in fiamme nel Golfo : “Sono state attaccate - almeno una colpita da un siluro” : Due petroliere sono in fiamme nel Golfo di Oman, nel Mare Arabico. Una delle due navi, la norvegese Front Altair, sarebbe stata “colpita da un siluro”, secondo il quotidiano britannico Telegraph, citando la compagnia petrolifera di proprietà taiwanese. L’altra, la Kokuka Courageous, è stata danneggiata in un “sospetto attacco” che ha aperto uno squarcio nello scafo sopra la linea di galleggiamento. Le marine ...

