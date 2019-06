Solo In Italia qualcuno odia gli ultrà

Previsioni Meteo - l’ondata di caldo africano infuoca l’Italia : +41°C in Sardegna - +37°C sulle Alpi - ed è Solo l’inizio : L’ondata di caldo africano ampiamente annunciata in tutte le Previsioni Meteo è iniziata oggi sull’Italia con temperature di fuoco. La Regione più calda è la Sardegna, dove il muro dei quaranta gradi centigradi è stato superato in molte località dell’isola. Le temperature massime giornaliere più alte, ancora parziali, sono di +41°C a San Gavino e Sennori, +40°C a Guspini, Asuni, Samugheo, Fenosu e Villa Verde, +39°C a Sassari, ...

CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO FEMMINILE 2019/ Non Solo l'Italia : oggi Olanda-Giappone : CAMPIONATO MONDIALE di CALCIO FEMMINILE 2019, oggi in campo Italia-Cina negli ottavi di finale. Ma alle 21 tocca anche ad Olanda e Giappone.

Il business dei musei di calcio - in Italia Solo la Juventus lo ha capito : Su Repubblica Affari&Finanza un articolo di Nicola Sellitti sui musei che i grandi club dedicano alla storia dei propri colori. Tutte le grandi squadre europee ne hanno uno, dal Real Madrid al Benfica, di solito all’interno dello stadio. Gli incassi che ne derivano arricchiscono la gestione finanziaria dei club. Il Museu del Futbol Club Barcellona conta circa 2 milioni di visitatori annui ed è il monumento forse più frequentato in ...

Migranti - la grande balla delle Ong "fattore di attrazione" : nel 2019 hanno sbarcato in Italia Solo 173 persone : Dei 2500 riusciti ad approdare quest'anno nei nostri porti, ben 1100 sono arrivati da soli. Smontato il pull factor

Pallanuoto - 4 Nazioni Potsdam 2019 : Italia-Montenegro 8-5. Il Settebello surclassa i balcanici rilassandosi Solo nel finale : Si apre con una vittoria il 4 Nazioni di Potsdam, torneo amichevole di Pallanuoto, per il Settebello: l’Italia batte il Montenegro per 8-5, dopo aver a lungo dominato l’incontro, dato che gli azzurri erano avanti per 6-1 a metà gara. Mattatore della serata Di Fulvio, autore di una tripletta, unico capace di mettere a segno più di una rete. Vanno sottolineati anche il rientro di Del Lungo, fuori contro la Grecia mercoledì, e ...

Nell'affollata corsa per le nomine Ue manca Solo l'Italia : Niente accordo al Consiglio europeo sulle nomine ai vertici delle Ue. I 28 non hanno trovato una maggioranza su un candidato per il pacchetto di nomi che dovrà guidare le istituzioni nella prossima legislatura, a cominciare dalla presidenza della Commissione europea, e hanno rinviato la decisione ad un vertice straordinario convocato per il 30 giugno. Nel frattempo, ha detto il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, le trattative ...

Italia-Polonia - 0-1 : Solo un palo per gli azzurri - l'Europeo si complica : dal nostro inviato BOLOGNA - Ora si fa durissima. L?Europeo casalingo rischia di trasformarsi in un incubo. E pensare che dopo la vittoria con la Spagna l?euforia da notti magiche aveva...

Netflix ripristina la prova gratuita in Italia - ma questa volta Solo per 7 giorni : Lo scorso aprile Netflix ha deciso di rimuovere il periodo di prova gratuito della durata di un mese manifestando la propria posizione in merito alla questione con una dichiarazione ufficiale piuttosto elusiva. Anche se potrebbe trattarsi di una scelta per contrastare i consumatori che approfittano delle prove gratuite senza mai aderire a nessun abbonamento, la società ha deciso di concedere nuovamente la prova gratuita al Bel paese, ma questa ...

Criptovalute : Solo l’8% degli italiani sa come funzionano - la fiducia scarseggia : Che cosa sono le Criptovalute? La domanda sorge spontanea alla luce di una nuova ricerca pubblicata da Kaspersky, relativa proprio alle criptomonete. Il risultato, su un sondaggio a livello globale, è che solo una persona su 10 di quelle intervistate sa esattamente che cosa sono e come funzionano. Ecco perché le usano in pochi. I bitcoin potrebbero contribuire al riscaldamento globale e far salire ...

Honor 20Pro arriva in Italia e non è Solo una notizia da nerd : Honor 20Pro arriverà anche in Italia. Sembra una notiziola da nerd, ma è un segnale importante nella guerra dei dazi tra Usa e Cina che ha fatto come vittima eccellente la collaborazione tra Google e Huawei. Ma andiamo per ordine. Honor è uno spin-of del marchio Huawei: pensato all'inizio per essere la versione più economica dei sofisticati smartphone del colosso cinese ha conquistato via via importanti quote di mercato in alcuni ...

Roma - tramonta Higuain? L’agente : “In Italia Solo la Juve” : HIGUAIN Roma- Secondo quanto riportato dal fratello agente di Gonzalo Higuain, il Pipita difficilmente accetterà di vestire la maglia della Roma in vista della prossima stagione. L’attaccante argentino, qualora dovesse tornare in Italia, lo farà solamente per vestire la maglia della Juventus. Il fratello/agente dell’attaccante ha così ammesso ai microfoni di “Radio Marte”: ““Gonzalo ha […] L'articolo ...

DIRETTA/ Italia Ecuador U20 - risultato 0-0 - streaming video tv : Un Solo tiro : DIRETTA Italia Ecuador Under 20 Mondiali, streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della finale 3° posto.

La strategia dell'incasso : "Avanti Solo se realizziamo il nostro programma". E attacca su Ilva - Alitalia e ponte Morandi : Buona parte della Lega vuole andare al voto: “È innegabile e lo si è visto anche oggi a Milano”, osserva un esponente del consiglio federale. L’aria che tira in via Bellerio, dove Matteo Salvini ha riunito i vertici del partito, è questa. Ed è qui che il leader ha frenato, almeno per ora, la voglia di ritorno alle urne che vede come capofila Giancarlo Giorgetti: “Voglio continuare questa ...

