Sky Italia | Maximo Ibarra nuovo CEO

Ibarra nuovo ceo di Sky Italia dal 1° ottobre : Maximo Ibarra dall'1 ottobre sarà il nuovo ceo di Sky Italia. La comunicazione del gruppo dà ufficialità a un rumor che circolava da tempo ma che ha avuito un'accelerazione...

Calendario Serie Tv in Italia 2019 - Riviera 2 a luglio su Sky Atlantic : Calendario Serie Tv in Italia 2019Ecco tutte le date di partenza dei telefilm in Italia su Mediaset, Sky, Netflix, Fox, Rai, Amazon, TIMVISIONIl Calendario Serie tv in Italia 2019 – La guida aggiornata alle Serie tv in arrivo nei prossimi mesi in Italia sui canali in chiaro, pay e sui servizi di streaming come Netflix, Amazon e TIMVISION.Da Gennaio 2019 a Dicembre 2019 ecco quando arriveranno i nuovi episodi di Grey’s Anatomy, Young ...

Mondiali di Calcio Femminile - Ottavi - Italia vs Cina | Diretta Rai 1 e Sky Sport : Dalla Cina alla Cina (ore 18 - Diretta su Rai 1 e Sky Sport Uno/Mondiali). Nel 1991 l’Italia raggiunse nel Mondiale cinese i Quarti di finale, miglior risultato della storia della Nazionale Femminile che a Montpellier le ragazze di Milena Bertolini proveranno ad eguagliare battendo la Cina. Un’avversaria ostica,...

Mondiali donne - l’Italia punta i quarti con la Cina : diretta Rai e Sky : Conclusa l’esperienza dell’Under 21 all’Europeo di categoria, c’è ancora una nostra Nazionale che può permetterci di sognare in una competizione così importante: si tratta dell’Italia femminile, che è ancora in corsa ai Mondiali che si stanno svolgendo in Francia e che si concluderanno con la finale in programma il prossimo 7 luglio. Le azzurre scenderanno […] L'articolo Mondiali donne, l’Italia punta i ...

Mondiali di Calcio Femminile - Ottavi - Italia vs Cina | Diretta Rai 1 e Sky Sport : Dalla Cina alla Cina. Nel 1991 l’Italia raggiunse nel Mondiale cinese i Quarti di finale, miglior risultato della storia della Nazionale Femminile che (ore 18 - Diretta su Rai 1 e Sky Sport Uno/Mondiali) a Montpellier le ragazze di Milena Bertolini proveranno ad eguagliare battendo la Cina. Un’avversaria ostica,...

Mondiali Femminili : ottavi di finale Italia-Cina - martedì 25 giugno su Rai 1 e Sky : Mancano ormai poco più di 24 ore al ritorno in campo della nazionale di calcio femminile guidata da Milena Bertolini. Domani, martedì 25 giugno, le azzurre affronteranno la Cina a Montpellier nel match degli ottavi di finale dei Mondiali Femminili di Francia 2019. Una nazionale che piace, azzurre a caccia di un sogno Giunte a questo appuntamento iridato dopo ben 20 anni di assenza, le ragazze guidate dal ct Bertolini si sono fatte subito valere ...

Ottavi Mondiale femminile : Italia-Cina in diretta su Sky e Rai : È una sfida da dentro o fuori quella che attende domani la nostra Nazionale femminile, che è riuscita a ottenere la qualificazione agli Ottavi di finale del Mondiale da prima classificata nel proprio girone pur essendo stata inserita in un Gruppo che non era da sottovalutare. Le azzurre affronteranno ora la Cina, una formazione che […] L'articolo Ottavi Mondiale femminile: Italia-Cina in diretta su Sky e Rai è stato realizzato da Calcio e ...

Calendario Serie Tv in Italia 2019 - Riviera 2 a luglio su Sky Atlantic : Calendario Serie Tv in Italia 2019Ecco tutte le date di partenza dei telefilm in Italia su Mediaset, Sky, Netflix, Fox, Rai, Amazon, TIMVISIONIl Calendario Serie tv in Italia 2019 – La guida aggiornata alle Serie tv in arrivo nei prossimi mesi in Italia sui canali in chiaro, pay e sui servizi di streaming come Netflix, Amazon e TIMVISION.Da Gennaio 2019 a Dicembre 2019 ecco quando arriveranno i nuovi episodi di Grey’s Anatomy, Young ...

La Nazionale femminile su Sky : numeri record per Italia-Brasile : ascolti Italia-Brasile femminile Sky. Si sta rivelando un vero e proprio successo il Mondiale femminile su Sky, che ha deciso di puntare forte sulla manifestazione dopo una stagione in cui il campionato di Serie A aveva già fatto rilevare riscontri più che positivi. Nella serata di ieri in cui le azzurre, nonostante la sconfitta, hanno […] L'articolo La Nazionale femminile su Sky: numeri record per Italia-Brasile è stato realizzato da ...

Mondiali di Calcio Femminile - Italia vs Brasile | Diretta Rai 1 e Sky Sport : In pochi avrebbero scommesso che l’Italia si sarebbe presentata alla vigilia del match con il Brasile avendo il pass per gli Ottavi già in tasca. Ma la doppietta di Barbara Bonansea con l’Australia e i cinque gol rifilati alla Giamaica hanno stravolto il copione di un girone che ora vede le Azzurre in pole position, una posizione da difendere con le unghie stasera a Valenciennes (ore 21 - Diretta su Rai 1 e Sky Sport ...

Casting in corso per due programmi TV di Sky : Mix & Match e Italia's Got Talent : Casting aperti per le nuove edizioni di due importanti programmi televisivi in onda sui canali di SKY che nelle passate edizioni sono stati condotti da Lodovica Comello, e cioè "Mix & Match - iI guardaroba delle meraviglie" e "Italia's Got Talent". Per il primo le selezioni sono appena partite, mentre per il secondo, dopo i Casting tenutisi di recente, sono state fissate delle nuove date. Mix & Match - Il guardaroba delle meraviglie Per ...

Mondiali donne - Italia-Brasile in diretta su Raiuno e Sky : Si conclude domani la fase a gironi per l’Italia femminile, impegnata ai Mondiali in corso di svolgimento in Francia dove al momento la situazione delle azzurre sembra procedere per il meglio. La formazione guidata dal ct Milena Bartolini si trova infatti a punteggio pieno e ha vinto entrambe le partite disputate (2-1 all’Australia e 5-0 […] L'articolo Mondiali donne, Italia-Brasile in diretta su Raiuno e Sky è stato realizzato ...

L’attacco di Salvini alla reporter di Sky Tg24 dice molto del giornalismo italiano : (foto: Simona Granati – Corbis/Corbis via Getty Images) Lo scorso weekend è successo qualcosa a cui il ministro dell’Interno Matteo Salvini non è abituato. Circondato da microfoni e telecamere per un colloquio con i giornalisti a proposito della questione migranti, non ha potuto fare il solito monologo senza contraddittorio davanti a una schiera di figure passive: Monica Napoli, giornalista di Sky Tg24, gli ha infatti posto una serie di ...

Mondiali di Calcio Femminile - Giamaica vs Italia | Diretta Rai 2 e Sky Sport : Battere la Giamaica per volare agli Ottavi. E’ questo l’obiettivo dell’Italia, che (ore 18 - Diretta su Rai 2 e Sky Sport Uno/Mondiali) allo stadio ‘Auguste Delaune’ di Reims affronterà le ‘Reggae Girlz’ in un match che nasconde tante insidie. Guai a sottovalutare un’avversaria che occupa solo il 53° posto del ranking FIFA e che al suo debutto assoluto al...