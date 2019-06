Skoda Scala - Presentata la G-Tec

quattroruote

(Di martedì 25 giugno 2019) Laha diffuso i dati definitivi dellaG-TEC, la versione a metano della due volumi già disponibile sul mercato. Questa versione bifuel sarà effettivamente nelle concessionarie entro la fine dell'anno negli allestimenti Active, Ambition e Style, a prezzi ancora da definire. Grazie all'integrazione del powertrain e dei serbatoi nella piattaforma è ridotto anche il sacrificio per lo spazio interno, con il bagagliaio che offre comunque 339 litri di capacità con cinque posti disponibili. 90 CV con emissioni ridotte del 25%. Il propulsore scelto per questa applicazione è il 3 cilindri turbo 1.0 da 90 CV e 160 Nm Euro 6d-temp, ottimizzato per il funzionamento a metano e abbinato al cambio manuale sei marce. Grazie ai tre serbatoi di metano da 13,8 kg totali di capacità laG-TEC può percorrere 410 km, mentre l'autonomia totale contando anche i nove litri di benzina a ...

