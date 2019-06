Sicilia | Ars | taglio fino al 40 per cento alle pensioni d' oro dei burocrati

Sicilia : iniziata seduta Ars su questione morale - Musumeci in aula : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - E' iniziata all'Assemblea regionale Siciliana la seduta dedicata alla questione morale, presieduta da Gianfranco Miccichè. Presente in aula anche il Governatore Nello Musumeci.

Sicilia : la questione morale approda all'Ars : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - La questione morale approda all'Assemblea regionale Siciliana. La seduta di oggi, presieduta da Gianfranco Miccichè, sarà dedicata, su richiesta del Presidente della Commissione antimafia Claudio Fava e del M5S proprio alla questione morale. Sono sedici i deputati inda

Sicilia : ddl 'collegato' incardinato all'Ars : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - incardinato all'Ars il ddl 'collegato' alla Finanziaria. Ad annunciarlo in aula è stato il presidente di Sala d'Ercole Gianfranco Miccichè che ha fissato per le 12 di venerdì 14 giugno il termine per la presentazione degli emendamenti. Il voto è previsto per martedì 18

Sicilia : in bici da nord a sud per ricordare il collega finanziere scomparso : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - In bici dal nord al sud dell'Italia per ricordare un collega finanziere morto l'anno scorso per un arresto cardiaco e promuovere l'importanza dello sport come forma di prevenzione dell’infarto e delle malattie cardiovascolari. Ad intraprendere il viaggio in solitaria s

Sicilia : spese pazze all'Ars - Leontini assolto in appello : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - La Corte d’appello di Palermo ha assolto l'ex capogruppo del Pdl all'Ars Innocenzo Leontini accusato di peculato nell'ambito dell'inchiesta sulle cosiddette 'spese pazze' all'Assemblea regionale Siciliana. A renderlo noto è lo stesso europarlamentare uscente di Fratelli

Sicilia : Picciolo (Sf) - 'bene marcia dei sindaci - ora proposte serie all'Ars' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "Siamo d’accordo con i tanti sindaci Siciliani che ieri, con in testa Cateno De Luca, hanno messo a nudo il gioco del 'continuo rimando'. Urge adesso una netta presa di posizione in Assemblea Regionale da parte di quei deputati, liberi e forti, in primis i nostri rappr

LIVE Cecchinato-Kohlschreiber - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : il Siciliano vuole regalarsi gli ottavi e Djokovic : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Marco Cecchinato-Philipp Kohlschreiber, sfida valevole per secondo turno del tabellone maschile agli Internazionali d’Italia 2019. In palio un posto negli ottavi di finale, con ogni probabilità, contro Novak Djokovic. Cecchinato cerca i suoi primi ottavi della carriera al Foro Italico e lo deve fare sfidando un avversario sicuramente ostico come il tedesco Kohlschreiber, numero 56 della ...

Arte : Presidente Ars - 'straordinario Pellegrino - unico Siciliano alla Biennale d'arte' : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - "Complimenti a Domenico Pellegrino unico siciliano presente alla Biennale d’Arte Contemporanea di Venezia che ha creato una barca che sa di viaggio, percorso, ricerca di conoscenza, voglia di vita". Così, il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. "L’ho trovata una te

Sicilia : all'Ars un odg per salvare ex province (2) : (AdnKronos) - Innanzi tutto la possibilità di approvare i bilanci 2018 (e per la città metropolitana di Catania anche 2017) in deroga alle norme di contabilità pubblica anche in deficit; l’utilizzo degli avanzi vincolati e liberi per il mantenimento dell’equilibrio finanziario; la possibilità di avv

Sicilia : all'Ars un odg per salvare ex province : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - Non si ferma in Sicilia la mobilitazione di sindaci e deputati regionali per salvare le ex province. Dopo la marcia di protesta del 1 maggio di 73 primi cittadini dei Comuni della provincia di Messina, con in testa il sindaco della città metropolitana Cateno De Luca, e

Maltempo Sicilia : turista tedesco muore facendo kitesurf vicino Marsala : Un turista tedesco è morto mentre faceva kitesurf a Marsala, in provincia di Trapani. Sul caso indaga la Polizia di Stato. Il 40enne era insieme a un un gruppo di amici quando una folata improvvisa di vento lo ha fatto volare via: si è schiantato contro un’auto parcheggiata sulla riva. L'articolo Maltempo Sicilia: turista tedesco muore facendo kitesurf vicino Marsala sembra essere il primo su Meteo Web.

Il segretario del Pd Siciliano Faraone a bordo del treno Marsala - Trapani. Il video : 'Non ci resta che piangere'. E' il commento di Davide Faraone, segretario regionale del Pd, che ha provato a prendere il treno da Marsala a Trapani. Carrozze vecchie, ritardi, 106 passaggi a livello ...

Sicilia : M5S - 'vitalizi e questione morale fuori dai radar dell'Ars' (2) : (AdnKronos) - "Miccichè - prosegue Cappello – piuttosto che occuparsi di questi fatti o di far lavorare l’assemblea preferisce esibirsi in incredibili ed irripetibili esternazione di cui mi sono vergognato per lui e che mi portano a chiedermi cosa abbiano fatto di male i Siciliani per vederlo a capo

Sicilia : M5S - 'vitalizi e questione morale fuori dai radar dell'Ars' : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Miccichè aveva annunciato la costituzione di una commissione per il taglio dei vitalizi degli ex deputati regionali e un dibattito d’Aula sulla questione morale, di cui a Sala d’Ercole e a Palazzo d’Orleans sembra non importare nulla a nessuno. Ebbene, finora su entram