Si apre oggi a Marina di Ragusa Incontri d' autore

Si apre oggi a Bologna il Congresso sulla Geriatria Ospedaliera : focus su anziani e patologie croniche : Fare rete, creare un sistema virtuoso e efficiente con un approccio multidisciplinare in favore del paziente. Sono attesi oltre 800 tra medici geriatri, internisti, cardiologi, medici dell’ Emergenza-Urgenza, medici di Medicina Generale e altri specialisti, nonché infermieri, fisioterapisti, farmacisti, nutrizionisti, psicologi, e in generale tutti gli operatori che si occupano professionalmente dell’anziano, sono i protagonisti a Bologna dal 5 ...

apre oggi a Modica la mostra "Donna iraniana racconta donna iraniana" : oggi, opening della mostra "donna iraniana racconta donna iraniana" all'ex Convento del Carmine. L’Iran raccontato dagli scatti delle sue figlie

Giro d’Italia 2019 - cronometro Bologna : gli orari di partenza e la startlist dei big. apre Dumoulin - subito Nibali : si anticipa la pioggia? : Sabato 11 maggio si disputerà la cronometro individuale di Bologna che aprirà il Giro d’Italia 2019, sono previsti 8 km che dal centro cittadino condurranno in cima al San Luca con gli ultimi due chilometri in salita. Le previsioni meteo parlano di pioggia e vento soprattutto nella seconda parte del pomeriggio, diversi big hanno ascoltato i meteorologi e scatteranno proprio in apertura della prova contro il tempo che incomincerà alle ore ...

Borsa Italiana oggi - Milano apre in rialzo. Spread in lieve calo : Avvio di seduta positivo per Borsa Italiana . Milano apre oggi in rialzo con l'indice Ftse Mib di Piazza Affari a +0,91% a 21,005 punti . L'aumento dei dazi americani dal 10% al 25% su prodotti cinesi ...