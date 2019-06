Sea Watch - l’appello dei migranti a bordo : “Non ce la facciamo più - siamo esausti. Fateci scendere” : “siamo stanchi, siamo esausti. Fateci scendere”. È l’appello lanciato dai migranti che da 12 giorni si trovano a bordo della Sea Watch al confine con le acque territoriali a 16 miglia circa dall’isola di Lampedusa. Sono 42 le persone a bordo della nave della ong. In un video, pubblicato da Forum Lampedusa Solidale, uno dei migranti soccorsi in mare, spiega: “Immaginate come deve sentirsi una persona che è scappata ...

Sea Watch : entriamo in acque italiane : 11.27 "Io voglio entrare. Entro nelle acque italiane e li porto in salvo a Lampedusa".Così Carola Rackete, capitana tedesca della Sea Watch, la nave con a bordo 42 migranti. "Sto aspettando cosa dirà la Corte Europea dei diritti dell'uomo, poi non avrò altra scelta che sbarcarli lì", dichiara su Repubblica. Portarli in Olanda? "Bisognerebbe circumnavigare l'Europa.Oltretutto l'Olanda non collabora",dice:"Siamo circondati dall'indifferenza dei ...

Sea Watch - Salvini contro vescovi e sacerdoti : "Anziché dei migranti aiutiamo 42 italiani in difficoltà" : Matteo Salvini non accetta di farsi fare la morale dagli uomini di Chiesa in tema di migranti e ribadisce il suo "porti chiusi". Dopo aver attaccato l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, colpevole di essersi speso per accogliere i 42 migranti della Sea Watch in mare da due settimane - "senza oneri per lo Stato se questo può servire a risolvere il problema" - Salvini ieri sera ha seccamente replicato anche al Parrocco di Lampedusa Don ...

Sea-Watch - l'appello dei migranti : "Fateci sbarcare" : Ieri in un'intervista a Repubblica la capitana Carola Rackete aveva detto di essere pronta a forzare la situazione

Sea Watch - la capitana insiste : "Pronta a forzare il blocco" : Chiara Sarra La sfida di Carola Rackete all'Italia: "A costo di perdere la nave, faccio sbarcare questi migranti a Lampedusa" "Io voglio entrare. Entro nelle acque italiane e li porto in salvo a Lampedusa". Carola Rackete, 31enne "capitana" della Sea Watch 3, non si fa fermare dal divieto di attracco sul territorio italiano ed è pronta a forzare il blocco. "Sto aspettando cosa dirà la Corte europea dei diritti dell'uomo. Poi non avrò ...

Migranti : appello naufraghi sulla Sea Watch - 'Siamo esausti - fateci scendere' : Paloermo, 25 giu.(AdnKronos) - "Siamo stanchi, siamo esausti. fateci scendere". E' l'appello lanciato dai Migranti che da 12 giorni si trovano a bordo della Sea watch al confine con le acque territoriali a 16 miglia circa dall'isola di Lampedusa. Sono 42 le persone a bordo della nave della ong. In u

Sea Watch - la capitana tedesca Carola Rackete sfida Salvini : "Così entrerò a Lampedusa coi migranti" : "Io voglio entrare. Entro nelle acque italiane con la Sea Watch e porto in salvo i migranti a Lampedusa". Carola Rackete, 31enne tedesca capitana dell'imbarcazione della ong olandese in lotta da giorni con Matteo Salvini e il governo italiano per far sbarcare 42 migranti a bordo della nave sceglie R

Sea Watch - ultimatum della Corte di Strasburgo. Ma il Viminale non molla : Chiara Giannini Il tribunale dei diritti umani: una soluzione subito. Il vicepremier: non è problema nostro La Sea Watch 3, in mare da 13 giorni e ora di fronte a Lampedusa, chiede l'intervento della Corte europea dei diritti umani e punta a «misure provvisorie» così che i 42 migranti rimasti a bordo possano sbarcare. La risposta è arrivata ieri sera, dopo le richieste di informazioni alle autorità italiane e alla Ong riguardo al ...

Sea Watch - Strasburgo chiede chiarimenti al governo italiano : L’intervento dell’organismo di giustizia sollecitato dalla ong che ha soccorso i migranti da 12 giorni bloccati al largo di Lampedusa. La risposta dovrà arrivare nel pomeriggio. Altri 59 arrivati in Calabria

Sea Watch - Salvini se frega pure dei preti : “Don Carmelo passa la notte all’aperto? Dorma bene” : Il parroco di Lampedusa don Carmelo La Magra ha annunciato che dormirà sul sagrato della chiesa San Gerlando, finché i migranti della Sea Watch 3. Salvini ha commentato così: "Caro parroco, con tutto il rispetto, io non cambio idea: porti chiusi a chi aiuta i trafficanti di esseri umani. Dorma bene"Continua a leggere

Sea Watch - Matteo Salvini contro l'arcivescovo di Torino : "I soldi della Diocesi a 43 italiani in difficoltà" : È monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, l'uomo che ha dichiarato di voler accogliere i 43 migranti a bordo della Sea Watch. La nave è ancora in mezzo al mare in attesa - dopo il rifiuto di sbarcare a Tripoli - di un porto sicuro da dieci giorni. Matteo Salvini sulla vicenda non ha mai ca

Sea Watch - Salvini contro l'arcivescovo di Torino : "Soldi diocesi agli italiani" : Giorgia Baroncini l'arcivescovo di Torino si è detto "disponibile ad accogliere i migranti della Sea Watch". La dura risposta del ministro dell'Interno: "Aiuti gli italiani in difficoltà" "Caro Vescovo, penso che Lei potrà destinare i soldi della diocesi per aiutare 43 Italiani in difficoltà. Per chi non rispetta la legge i nostri porti sono chiusi". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde alle parole del monsignor ...

Soldi diocesi agli italiani! Sea Watch - scontro Salvini Nosiglia : Il vescovo di Torino si è detto "disponibile ad accogliere i migranti della Sea Watch". La dura risposta del ministro dell'Interno: "Aiuti gli italiani in difficoltà". "Caro Vescovo, penso che Lei potrà destinare i Soldi della diocesi per aiutare 43 Italiani in difficoltà. Per chi non rispetta la legge i nostri porti sono chiusi". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde alle parole del monsignor Cesare ...

Migranti - aut aut Corte Strasburgo a Italia : entro oggi notizie su Sea Watch o agiremo : La Corte di Strasburgo ha reso noto di aver ricevuto una richiesta di "misure provvisorie" da parte della Sea Watch 3 per chiedere all'Italia di consentire lo sbarco dei Migranti. La Corte ha rivolto una serie di domande sia alla Sea Watch 3 che al governo Italiano. Questi ultimi dovranno rispondere entro oggi. La Corte in base ai suoi regolamenti puo' chiedere all'Italia di adottare quelle che vengono definite "misure urgenti" e che "servono ad ...