Sea Watch | la Corte di Strasburgo respinge il ricorso della Ong

Sea Watch - Corte europea respinge il ricorso : no allo sbarco in Italia. Salvini : “Confermata scelta di legalità” : “Anche la Corte europea di Strasburgo conferma la scelta di ordine, buon senso, legalità e giustizia dell’Italia: porti chiusi ai trafficanti di esseri umani e ai loro complici. Meno partenze, meno sbarchi, meno morti, meno sprechi. Indietro non si torna”. Matteo Salvini dà notizia della bocciatura del ricorso della Sea Watch alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha deciso di non accogliere la sua richiesta presentata ...

Intanto la Sea Watch 3 è ancora lì : Con a bordo 42 persone in condizioni sempre più precarie, e col caldo di questi giorni al largo di Lampedusa: lo stallo potrebbe essere sbloccato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo

La crudeltà contro i migranti della Sea Watch e il M5s in Europa : La assurda e insensata violenza contro le persone in difficoltà a bordo della Sea Watch. Due sono le strade possibili per chi ha contrastato e ridicolizzato le candidature olimpiche italiane. La prima è il voltafaccia, la conversione, confidando nella memoria corta ma incappando nel micidiale arch

Sea Watch - cattolici in rivolta contro Salvini : “Attacco scorretto all’arcivescovo di Torino” : Il mondo cattolico si ribella al vicepremier Matteo Salvini: "Inopportuno e scorretto l'attacco rivolto da parte del Ministro dell'Interno attraverso i social network a monsignor Cesare Nosiglia", che si è detto disponibile ad accogliere i 42 migranti che si trovano ancora a bordo della Sea Watch 3 nella sua diocesi.Continua a leggere

Sea Watch - Matteo Salvini replica all'appello dell'immigrato : "Non si sbarca neanche a Natale" : "La Sea Watch in Italia non ci arriva, possono stare lì fino a Natale". tuona Matteo Salvini. Di fatto una risposta al migrante che si appellava all'Italia in cerca di un porto sicuro per far sbarcare la nave Ong: "In 13 giorni se avessero avuto veramente a cuore la salute dei migranti sarebbero and