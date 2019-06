(Di martedì 25 giugno 2019) Carola Rackete, lanave Seache da ormai 13 giorni continua a rimanere bloccata a largo di Lampedusa, presto non avrà scelta. "So cosa rischio entrando a Lampedusa", afferma, perfettamente conscia che verrà accusata di favorire l'immigrazione clandestina, forse anche di associazione a delinquere e che la sua nave verrà multata e confiscata. "Lo so, ma quanti altri soprusi devono sopportare queste persone che ho salvato in mare? La loro vita vienedi qualsiasi gioco politico o incriminazione".