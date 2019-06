Sea Watch: entriamo in acque italiane

"Io voglio entrare. Entro nellee li porto in salvo a Lampedusa".Così Carola Rackete, capitana tedesca della Sea, la nave con a bordo 42 migranti. "Sto aspettando cosa dirà la Corte Europea dei diritti dell'uomo, poi non avrò altra scelta che sbarcarli lì", dichiara su Repubblica. Portarli in Olanda? "Bisognerebbe circumnavigare l'Europa.Oltretutto l'Olanda non collabora",dice:"Siamo circondati dall'indifferenza dei governi",ma la vita delle persone viene prima di qualsiasi gioco politico e incriminazione".(Di martedì 25 giugno 2019)