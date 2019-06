SCUOLA Nuova educazione civica e rimozione collettiva | come uscirne

SCUOLA diffusa - la nuova didattica unisce cultura e città. ‘Una buona grafica salva la vita’ : “Niente offre certezze incrollabili e certezze gratiniche – scriveva Vittorio Zucconi – come l’ignoranza”. In un paese in cui un sottosegretario alla cultura si vanta di non leggere libri da tre anni, c’è un progetto elaborato da un gruppo di studenti del Naba che consentirebbe a tutti (giovani e anziani) di dialogare con le grandi anime del passato. Ne parliamo con Ester Manitto, che ha sviluppato l’idea durante uno dei suoi corsi ...