Scuola | Bussetti | pronti alle nuove immissioni in ruolo dei docenti per settembre

Mobilità Scuola riuscita al 100% : Bussetti gongola - il comunicato stampa Miur : Dopo le parole seguono finalmente i fatti. Le operazioni di Mobilità, così come cadenzati da tempo, sono andate lisce come l’olio. Queste in breve le parole contenute all’interno del comunicato stampa pubblicate poche ore fa sul sito istituzionale del Miur a proposito delle operazioni di Mobilità per l’a.s. 2019/2020. Operazioni di Mobilità riuscite al 100%: il Ministro Bussetti orgoglioso di questo successo non solo burocratico In ...

Il ministro Bussetti annuncia nuovi concorsi per 70 mila posti nella Scuola : Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato raggiunto l'accordo con le organizzazioni sindacali sul tema del reclutamento e del precariato nella scuola. L'accordo è stato chiuso nell'ambito di uno dei tavoli tematici attivati a seguito dell'Intesa siglata lo scorso 24 aprile a Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro Marco Bussetti. "L'accordo raggiunto oggi - ...

Scuola : Ascani (Pd) - 'prof sospesa presa in giro da Salvini e Bussetti - paghino spese' : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "I ministri Salvini e Bussetti hanno preso in giro la professoressa Dell’Aria, ingiustamente sospesa dall’Ufficio scolastico regionale siciliano. Avevano promesso in campagna elettorale di arrivare alla revoca del provvedimento, invece la docente è ora costretta a pres

Scuola : oggi Bussetti a Question time su docente sospesa a Palermo : Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, Marco Bussetti, al Question time in programma oggi alle 15 alla Camera, risponderà a una interrogazione sulla revoca della sanzione inflitta ad una docente in servizio presso un istituto tecnico-industriale di P

Scuola/ Bussetti & nuova maturità - tutti i rischi del "revisionismo" spinto : Il Miur ha fatto progressi nel revisionismo sull'esame di Stato. Ma le incertezze nuocciono, soprattutto quando si segue la pancia.

Vicenza - docente aggredito a Scuola - Bussetti : 'Solidarietà all'insegnante' : Un docente di un istituto professionale di Vicenza ha sorpreso alcuni studenti a consumare uno spinello nel cortile della scuola nella quale insegna. I ragazzi erano tre: due diciassettenni e un sedicenne. Forse pensavano di farla franca poiché ad un primo sguardo la sigaretta poteva sembrare una di quelle artigianali. Dall'odore però il docente ha capito subito la vera natura della "sigaretta". In seguito al rimprovero verso gli studenti ...