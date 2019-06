Scossa di terremoto magnitudo 6 3 al largo della Russia DATI

Terremoto a Roma - le telecamere dell’autostrada riprendono il momento della Scossa : Le telecamere dell’autostrada A24, in prossimità della barriera Roma Est e del Gra, hanno ripreso il momento della scossa di Terremoto della sera del 23 giugno. La scossa, di magnitudo 3.7, è stata registrata alle 22:43 a tre chilometri dal comune di Colonna, vicinoa a Roma. Tanta paura, gente in strada, telefonate ai numeri di emergenza, ma niente danni video da Strada dei parchi/Facebook L'articolo Terremoto a Roma, le telecamere ...

Terremoto Roma - l’INGV : “Scossa sul bordo settentrionale del complesso vulcanico dei Colli Albani” : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito Roma la scorsa notte alle 22:43. In particolare, l’epicentro è stato a 3km da Colonna, nella zona dei Castelli Romani. L’area più vicina all’epicentro ha avuto un risentimento sismico del 5° grado Mercalli, precisamente a Colonna, San Cesareo e Zagarolo, che significa che la scossa è classificata come “piuttosto forte“, cioè “Avvertita anche da persone addormentate; caduta di oggetti“. ...

Scossa di terremoto magnitudo 6.2 al largo della Nuova Zelanda : Un terremoto magnitudo Mwp 6.2 si è verificato al largo della Nuova Zelanda alle 13:34:21 ora italiana (23:34:21 ora locale), ad una profondità di 11 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.2 al largo della Nuova Zelanda sembra essere il primo su Meteo Web.

Indonesia - violentissima Scossa di terremoto di magnitudo 7.3 : La scossa è stata registrata nell'oceano, a una profondità di 208 chilometri. Evacuati alcuni edifici in Australia, ma scongiurato il rischio tsunami.

Indonesia : forte Scossa di terremoto nel mar di Banda - trema una vasta area : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 24 giugno 2019, esattamente alle 04.53 italiane (corrispondenti alle 11.53 all'epicentro) nel cuore dell'Indonesia e precisamente nel mar di...

