Salvini re Mida | il suo nuovo partito incassa oltre due milioni di euro di

Consiglio d’Europa : “Il ‘bacione’ di Salvini a Saviano per annunciare la revisione della scorta è intimidazione di Stato” : Si tratta di una “ intimidazione attribuibile allo Stato”. Non è andato giù al Consiglio d’Europa il “bacione” che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha inviato a Roberto Saviano , annunciando sui social la revisione dei metodi per l’assegnazione delle scorte. L’organizzazione internazionale ha aggiunto quella che considera una “minaccia” del titolare del Viminale alle ‘allerte’ ...

