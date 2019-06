huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) Il Capitano fa l’ennesima giravolta social. “Vince l’ITALIA, vince lo sport! Viva i giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026”. Matteosu Facebook per l’assegnazione all’Italia delle Olimpiadi, che si terranno tra 7. Una vittoria per il Paese, ma soprattutto per la Lega che ha voluto fortemente che i giochi dei cinque cerchi si tenessero in due territori in cui la Lega è fortemente radicata.Il segretario del Carroccioper il “valore aggiunto” per l’Italia, per i “tanti” investimenti” e per i “20mila posti di lavoro” che verranno creati. Insomma una vittoria su tutta la linea.che cinquefa, quando al governo c’era un altro Matteo che proponeva di riportare i giochi olimpici in Italia, non era poi così entusiasta ...

HuffPostItalia : Salvini esulta per Milano-Cortina, ma 5 anni fa chiedeva il 'ricovero' di Renzi per le Olimpiadi in Italia - teresa_melina : RT @HuffPostItalia: Salvini esulta per Milano-Cortina, ma 5 anni fa chiedeva il 'ricovero' di Renzi per le Olimpiadi in Italia https://t.co… - CostanzaBattis1 : RT @HuffPostItalia: Salvini esulta per Milano-Cortina, ma 5 anni fa chiedeva il 'ricovero' di Renzi per le Olimpiadi in Italia https://t.co… -