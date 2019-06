Rugby | l’Italia organizzerà i Mondiali Under20 nel 2020

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) Sarà l’Italia ad ospitare l’edizionedeiUnder 20 di. Una decisione presa dalla Federazione Internazionale, con la rassegna iridata giovanile che si disputerà in Italia la prossima estate. Si tratta della terza volta in Italia per i. Le edizioni precedenti si sono tenute nel 2011 e 2015. Così ha commentato il Presidente della FIR, Alfredo Gavazzi: “E’ nostra volontà organizzare un Mondiale U20 di alto livello, emozionante e che possa supportare ulteriormente la continua crescita del Gioco in Italia. Non vediamo l’ora di ospitare nuovamente le future icone delnel nostro Paese” Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Claudio Bosco/LPS

