Rosy Abate – La serie | la prima puntata della prima stagione in replica | anticipazioni

(Di martedì 25 giugno 2019) Ormai manca pochissimo alla messa in ondaseconda (e attesissima), preannunciata più volte via social anche dalla stessa Giulia Michelini: quale momento migliore per prepararsi allatv con un mega ripasso di quanto visto durante la? Le replichedi– Lacominciano dunque martedì 25 giugno, su Canale 5, dalle 21.25 in poi., le prime immagini dello spin-off con Giulia Michelini di– Latrama Dopo aver finto la propria morte,si è rifugiata sotto mentite spoglie in una cittadinacosta ligure. Lavora come commessa in un supermercato ed è fidanzata con Francesco, uomo premuroso che la ama senza conoscere la sua ...

mttkcr : assomigli molto a rosy abate — TESoro grazie come disse lei la bellezza è un’arma a doppio taglio,, aiuta negli aff… - freshxxair : tweet x ricordarmi che stasera iniziano le repliche di rosy abate - Caterin65073100 : RT @seinegliocchi: Io ancora non supero il fatto che Rosy non sia un Abate, come faccio ad affrontare la seconda e ultima stagione? -