ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) A Centocelle, quartiere della periferia est della Capitale, un gruppo didi zona ha deciso di fare un restyling dellaprincipale a proprie spese. Hanno avviato una campagna di crowdfunding per reperire risorse fondamentali per restituire ai residenti un parco abbandonato da decenni. A tutti i residenti visto che Rete Imprese Castani, l’associazione che sta raccogliendo i fondi, non vuole escludere nessuno. “Abbiamo previsto nel progetto la realizzazione di un parco inclusivo – spiega Monica Paba, presidente dell’associazione – anche con giochi per bambini diversamente abili”. “Nei parchi spesso c’è un cartello non scritto che vieta l’ingresso ai bambini disabili”, spiega il genitore di una bimba con difficoltà psicomotorie. Questi giochi sono fondamentali per l’inclusione dei bambini ma sono pressoché inesistenti e molto costosi. “Hanno una media di 7-8 mila euro a ...

ilfattovideo : Roma, commercianti riqualificano piazza abbandonata. Per finirla mancano soldi: “Vogliamo parco per bimbi disabili” - Cascavel47 : Roma, commercianti riqualificano piazza abbandonata. Per finirla mancano soldi: “Vogliamo parco per bimbi disabili”… - INGFiore2 : #toghenere tutte le strade portano a Roma! #ANSA #Palamara chiamato in causa anche nell'inchiesta di Lecce sui p.m.… -