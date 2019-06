Roma | arriva il caldo | frutta fresca per gli animali del bioparco

Roma - arriva l’ufficialità : Gianluca Petrachi nuovo direttore sportivo : Alla fine l’ufficialità è arrivata: Gianluca Petrachi è il nuovo direttore sportivo della Roma. Dopo mesi di trattative, conferme, smentite, lavoro sottotraccia, i giallorossi hanno potuto annunciare colui che sostituisce di fatto Frederic Massara (passato al Milan) che a sua volta a metà della scorsa stagione era subentrato al dimissionario Monchi. Ecco il comunicato del club. “L’AS Roma è lieta di annunciare che ...

Arriva un nuovo volo Roma Chengdu in Cina : Aeroporti di Roma, Sichuan Airlines e il ministero dello Sviluppo economico, con la presenza del sottosegretario Michele Geraci, hanno inaugurato volo

Under 21 - Italia fuori. Biscotto Francia-Romania - Di Biagio salta : chi arriva al suo posto : Col pareggio (0-0) annunciato tra Francia e Romania nell' ultimo turno della fase a gironi dell' Europeo Under 21, l' Italia viene ufficialmente eliminata, e si conferma pasticceria di alta qualità calcistica. Ma i "biscotti", a dir la verità, fanno parte del gioco tanto quanto i cartellini o le sba

Calciomercato lunedì 24 giugno : Milan su Ceballos e Pastore. Juve - c’è Ricardo Pereira. Roma - è arrivato Fonseca. Inter - scambio Vidal-Nainggolan : Calciomercato 24 giugno- Ecco tutte le trattative di oggi, lunedì 24 giugno. JuveNTUS– Perde quota l’ipotesi Trippier per la corsia di destra. La Juventus sembrerebbe esser pronta a puntare forte su Ricardo Pereira del Leicester. A centrocampo si complicata Pogba, resta viva la pista Rabiot, ormai sempre più vicino. Milan– Ceballos e Pastore restano i […] L'articolo Calciomercato lunedì 24 giugno: Milan su Ceballos e ...

Inter - non solo Dzeko : dalla Roma potrebbe arrivare anche Florenzi (RUMORS) : L'Inter sarà uno dei club maggiormente attivo nella prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno praticamente chiuso anche il secondo colpo di mercato. Oltre a Diego Godin, che arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, è praticamente fatta per il centrocampista del Sassuolo, Stefano Sensi, che arriverà in prestito con diritto di riscatto più il cartellino di un giovane della Primavera, in ...

Maltempo in Emilia Romagna - arrivano i primi fondi dopo i fenomeni estremi di maggio : Un primo stanziamento di 1 milione e 800mila euro messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per rispondere alle criticita’ piu’ gravi aperte dalle piogge intense che hanno colpito la Regione nel mese di maggio. E’ la risposta della Giunta regionale, che ha deliberato ieri gli stanziamenti, alle conseguenze delle precipitazioni eccezionali che in piu’ ondate hanno colpito il territorio da Piacenza a Rimini. Quattro ...

Roma - arriva la replica della società a Totti : “La sua percezione dei fatti è lontana dalla realtà” : Con una nota, la Roma ha risposto alle parole di Francesco Totti, durante la conferenza stampa in cui ha annunciato di dimettersi dal club e di non accettare il ruolo di direttore tecnico: “Il club è estremamente amareggiato nell’apprendere che Francesco Totti ha annunciato di lasciare la società e di non assumere la posizione di direttore tecnico dell’As Roma. Gli avevamo proposto questo ruolo dopo la partenza di Monchi ed ...

Roma - secondo i bookmakers si potrebbe arrivare alla cessione del club : Situazione sempre più complicata in casa Roma dopo l’addio di Francesco Totti. Difficoltà che, secondo i bookmakers, potrebbero portare addirittura ad una cessione del club. In particolare, l’agenzia Sisal Matchpoint quota a 6,00 l’addio della proprietà americana entro un anno (la scadenza è fissata al 30 giugno 2020). Conferenza Totti, bordate clamorose: “mi dimetto, non è colpa mia, le bandiere non passano” ...

E-Gap - Il servizio di ricarica mobile arriva a Roma : Dopo il debutto a Milano, il servizio di ricarica mobile on demand per auto elettriche E-Gap arriva anche a Roma. Contestualmente all'inaugurazione delle attività nella Capitale, l'azienda italiana ha anche ufficializzato l'avvio di due collaborazioni con Europ Assistance e Smart che permetteranno ai clienti delle due aziende di usufruire dei servizi di ricarica a chiamata.Si parte dal centro. I van di E-Gap saranno attivi nel centro storico ...

Roma. Pay&Go+ : arrivano altri 1.100 parcometri factotum : Pay&Go+ aggiornamento in corso per ulteriori 1.100 parcometri. Questi si aggiungono ai 1.000 già esistenti. L’operazione di Atac permette così

Come si è arrivati alla rottura tra Totti e la Roma : A due anni dal suo ritiro dal calcio giocato che ha fatto commuovere tifosi in tutta Italia non solo Romanisti, Francesco Totti lascia - di nuovo - la Roma, questa volta abbandonando il suo ruolo di dirigente, ricoperto dal 2017. Ma la Roma di proprietà dello statunitense James Pallotta è Roma diversa da quella di Franco Sensi che lo aveva visto trasformarsi da giovane promessa a uno dei più grandi campioni italiani. ...

Mercato Juventus - c’è la conferma : arriva lo scambio con la Roma! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Juventus e Roma starebbero lavorando in maniera totale sul potenziale scambio Higuain-Manolas. Di fatto, come riportato dalla rosea, il club giallorosso sembrerebbe esser pronto a puntare forte sul Pipita. Una mossa dettata dall’addio imminente a Dzeko, il quale sarebbe ormai pronto a vestire la […] More

A Roma arrivano gli scooter elettrici di Cityscoot e la Raggi esulta : Sbarca a Roma un nuovo servizio di scooter-sharing riservato ai veicoli a trazione elettrica. La start-up francese Cityscoot, lancia un servizio a flusso libero ed emissioni zero, partendo con 200 scooter che presto diventeranno 500 e, nei prossimi mesi, 1.000. Dopo una fase iniziale di sperimentazione, circoscritta ai municipi I e II, quelli del centro storico, il servizio diventa a pagamento e verrà progressivamente esteso anche ai ...