Riviera | puntata del 26 giugno | gli affari di Constantine sotto indagine dell' Interpool

(Di martedì 25 giugno 2019) La Mediaset in questo periodo estivo sta portandoe novità con l'intento di sorprendere i milioni di telespettatori. Un esempio si ritrova nella messa in ondaa fiction "" che può incuriosire una fascia di pubblico eterogeneo. Le anticipazioni'appuntamento in onda sul piccolo schermo mercoledì 26svelano che sarà al centro'attenzionee trame il personaggio di Georgina. La giovane donna vivrà un momento di felicità per via del matrimonio con un uomo ricco comeClios ma la situazione subirà una battuta d'arresto. Il maritoa donna verrà assassinato in circostanze misteriose e sarà compitoa polizia mettersi sulle traccea persona che lo ha condotto alla morte. Il consorte di Georgina verrà ucciso tramite l'esplosione di uno yacht e Georgina dovrà fare i conti con questa vicenda drammatica che hae ripercussioni sulla sua ...

