Ritrovati i corpi di sette alpinisti dispersi sull'Himalaya

Himalaya : Ritrovati i corpi di sette alpinisti scomparsi dopo una valanga a inizio giugno - c’è ancora un disperso : I corpi dei sette alpinisti scomparsi sull’Himalaya, in India, a inizio giugno sono stati ritrovati oggi da una squadra di soccorritori specializzati in interventi in alta montagna. A dare l’annuncio del ritrovamento è stata la polizia di frontiera. I soccorritori erano partiti all’inizio di giugno alla ricerca di otto alpinisti: quattro britannici, due americani, un indiano e una australiana. Le ricerche sono state effettuate ...

Due corpi carbonizzati Ritrovati in macchina vicino Roma : Due corpi carbonizzati sono stati trovati stamattina in un’auto a Torvaianica, sul litorale vicino Roma. La macchina era in via di San Pancrazio, nel comune di Pomezia.I cadaveri non sono stati ancora identificati. Sul posto Vigili del Fuoco e i Carabinieri che indagano sulla vicenda.

