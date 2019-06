Riapertura metro Roma Repubblica | Virginia Raggi “riapre domani”

Slitta la Riapertura della metro Repubblica a Roma. Raggi : "Tutto da rifare" : Slitta la riapertura della stazione metro Repubblica di Roma, inizialmente prevista a metà maggio. Per rendere nuovamente funzionante la centralissima fermata serviranno ancora due mesi per i lavori e poi altro tempo per i collaudi. Chiusa dall’ottobre del 2018 quando un incidente sulle scale mobili coinvolse diversi tifosi russi del Cska, la “stazione off limits” della linea A ha superato ormai i sei mesi di vita ...

Calabria : inammissibili altri 2 mesi per Riapertura stazione metro Repubblica : Roma – “altri due mesi prima dell’apertura della fermata metro Repubblica, vuol dire che in tutto serviranno nove mesi per riaprire una stazione nodale per il trasporto pubblico in citta’. È vergognoso e inaccettabile. Una simile tempistica non puo’ essere considerata normale per una Capitale europea, e non e’ normale neppure che la giunta Raggi faccia finta di niente”. Lo dichiara la deputata di Forza ...

Roma : la metro di piazza di Spagna a meno di 24 ore dalla Riapertura si rompe di nuovo : Il sollievo per la riapertura della stazione della metro della piazza di Spagna è durato meno di 24 ore. Dopo quasi un mese e mezzo di chiusura a scopo precauzionale, dopo gli incidenti alle fermate di Barberini e Repubblica, mercoledì 8 maggio è stata riaperta la centralissima fermata del trasporto sotterraneo. Un fuoco di paglia: giovedì mattina, due delle quattro scale mobili si sono fermate. L’accesso agli ...

Il M5S Roma gioisce per la Riapertura della fermata Spagna - ma la foto è della metro di Milano : Riaperta la stazione metro Spagna di Roma », scrive su Facebook il portavoce della sindaca della Capitale Virginia Raggi, Nello Angelucci. Fin qui tutto vero. Peccato per la piccola gaffe ad ...