Reddito di cittadinanza | chiamata per 120 mila famiglie | c?è il rischio sanzioni

Reddito di cittadinanza - un Cervellone analizza le istanze : i dati : In Sicilia una domanda per ottenere il Reddito di cittadinanza su quattro viene respinta dall’Inps. E viene rispedita al mittente in maniera automatica da una sorta di “Cervellone” appositamente creato per l’elaborazione delle milioni di istanze che l’istituto di previdenza prevedeva di ricevere. Al 17 giugno 2019 sono 251.993 le domande del Reddito di cittadinanza giunte all’INPS dalla Sicilia. Sono 175.593 quale ...

Reddito di cittadinanza - pubblicato elenco vincitori del concorso per i 2980 navigator : Pubblicati i vincitori del concorso per diventare uno dei 2.980 navigator che supporteranno i centri per l’impiego nelle attività previste dal Reddito di cittadinanza. Le graduatorie sono “disponibili a quattro giorni dalle prove”, che si sono svolte a Roma dal 18 al 20 giugno, sottolinea Anpal servizi, pubblicando sul proprio sito Internet il link per gli elenchi dei vincitori e le graduatorie degli idonei, per ciascuna provincia. ...

Reddito di cittadinanza : chiamata centro per l’impiego - chi verrà esaminato : Reddito di cittadinanza: chiamata centro per l’impiego, chi verrà esaminato Il Reddito di cittadinanza tra scadenze da rispettare e qualche piccolo ritardo prende sempre più corpo. Nei prossimi giorni una parte, 120 mila, di coloro che da aprile di quest’anno ricevono il Reddito di cittadinanza dovranno essere convocati dai centri per l’impiego. La fase che sta per iniziare, sarà quella in cui si dovrà accorciare la distanza ...

Reddito di cittadinanza - pubblicati vincitori concorso per navigator : Reddito di cittadinanza, pubblicati vincitori concorso per navigator Le graduatorie rese note da Anpal servizi sul proprio sito. Hanno superato la prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 60 su 100: 2.978 i vincitori (ne mancano 2 nella provincia di Alessandria), 2.982 gli idonei. Nei prossimi giorni le ...

Reddito di cittadinanza - convocazioni bloccate : centri per l’impiego senza liste degli “occupabili” : Ai centri per l'impiego non sono ancora stati recapitati i nominativi dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, liste di "occupabili" che sarebbero dovute arrivare dall'Anpal già un mese fa e che avrebbero dovuto dare il via alle chiamate di convocazione per coloro in diritto di ricevere la misura M5S e di essere quindi seguiti nella ricerca di un lavoro.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - perché (per adesso) il lavoro è un miraggio : C'è stallo sul patto per il lavoro: finora i beneficiari non hanno ricevuto nessuna chiamata dai centri per l'impiego

Reddito di cittadinanza - chiamata per 120 mila famiglie : c?è il rischio sanzioni : Sono in partenza dai centri per l?impiego le prime telefonate ai componenti delle famiglie che hanno avuto accesso al Reddito di cittadinanza ad aprile e che risultano immediatamente...

Reddito di cittadinanza - partono le chiamate dei centri per l’impiego : chi verrà convocato : Sono in partenza, da lunedì 24 giugno, le prime convocazioni dei centri per l'impiego per i beneficiari del Reddito di cittadinanza: a essere convocate saranno circa 120mila famiglie su un totale di 480mila nuclei che hanno ricevuto il sussidio già nel mese di aprile. Ecco chi verrà convocato e quali sono le sanzioni nel caso in cui non ci si presenti alle convocazioni.

Prendono il Reddito di cittadinanza e puliscono le strade : "Non vogliamo soldi regalati" : L'iniziativa di un gruppo di ragazzi del quartiere Zen di Palermo, beneficiari del reddito di cittadinanza. Non è la prima...

Carta Reddito di cittadinanza : negozi e discount - quali non possono accettarla : Carta reddito di cittadinanza: negozi, quali non possono accettarla La misura del reddito di cittadinanza introdotta col decreto n. 4/2019 che ancora fa tanto discutere – come Quota 100 – è uno dei punti più caratterizzanti del Governo Conte. E soprattutto della maggioranza politica che lo compone costituita da MoVimento 5 Stelle e Lega. Carta reddito di cittadinanza, distinzione per beni di prima necessità Alcuni media ...

Termoli : prende Naspi e Reddito di cittadinanza - ma è cuoca in nero : Ennesimo caso di reddito di cittadinanza percepito da un soggetto che non ne aveva diritto. Molti giornali di cronaca locale di Termoli, località sul mare Adriatico del Molise, hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica ciò che hanno scoperto gli ispettori della Guardia di Finanza locale in un ristorante. Una donna originaria del comune di Montenero di Bisaccia lavorava come cuoca ma senza regolare contratto, cioè in nero. Ciò che fa ...

Reddito di cittadinanza - 5960 idonei al concorso per navigator - per meno di 3mila posti : I dettagli sui vincitori provincia per provincia si conosceranno solo nei prossimi giorni. Ma l'Anpal, che assumerà i quasi 3mila navigator, ha fatto sapere che dopo la tre giorni di prove a Roma sono risultati idonei 5960 candidati. Al concorso si è presentato solo un candidato su tre: si sono registrati 19.582 partecipanti, su 53.907, cioè il 36,33%.Continua a leggere

