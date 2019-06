Red Dead Online | Sconti | Bonus e novità nel catalogo

Il director di Bond 25 sta rallentando le riprese per giocare a Red Dead Redemption 2? Ecco la sua risposta : Il director di Bond 25, il nome provvisorio del nuovo film di 007, insiste che le riprese non stanno andando a rilento a causa della sua passione per i videogiochi e in particolare per Red Dead Redemption 2.Come riporta Eurogamer.net, questa settimana i tabloid hanno accusato Cary Joji Fukunaga di aver rallentato i lavori, lasciando in attesa le crew per ore e ore, per giocare al celebre titolo di Rockstar.In risposta, Fukunaga ha pubblicato un ...

Red Dead Redemption 3 potrebbe non avere tempi di sviluppo lunghissimi? : Pensare anche solo di immaginare un Red Dead Redemption 3, al giorno d'oggi, è pura utopia. A distanza di solo una manciata di mesi dal secondo capitolo della serie targata Rockstar Games (approdato sugli scaffali, lo ricordiamo, durante gli ultimi giorni del mese di ottobre dello scorso anno) non si può di certo pretendere la luna dal team di sviluppo. A maggior ragione se si pensa che Red Dead Redemption 2 non è di certo soltanto ...

Red Dead Online : iniza l'ultima settimana per i pacchi di scorte speciali : Red Dead Online da il via all'ultima settimana per i pacchi di scorte per il rango 10 e 20, riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli sui bonus: Chi deve ancora raggiungere il rango 10 e 20 in Red Dead Online avrà tempo fino al 24 giugno per arrivarci e ottenere un paio di pacchi di scorte speciali, ricchi di preziose munizioni e provviste. Tutti i giocatori che raggiungeranno almeno il rango 10 riceveranno dei ...

Dwight debutta in Fear The Walking Dead 5 tra Redenzione e seconde chance (video) : Alla fine il momento tanto atteso è arrivato: Dwight debutta in Fear The Walking Dead 5 e manda in tilt il pubblico della serie. Il mitico personaggio che ha il volto di Austin Amelio avrà finalmente l'occasione di essere sfruttato al meglio mostrando un altro lato del suo carattere lontano da Negan, dalla violenza dei Salvatori e da tutto quello che è successo nella serie madre. Proprio Daryl gli ha dato l'occasione di giocarsi al meglio una ...

Il team al lavoro sul sequel di Zelda : Breath of the Wild ispirato da Red Dead Redemption 2 : Nintendo ha lanciato una vera bomba alla fine della sua presentazione E3 quando ha confermato che il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è in fase di sviluppo. È ancora presto, il sequel non ha nemmeno un nome. Ma è interessante sapere che il team è ispirato a Red Dead Redemption 2 di Rockstar, riporta Gamingbolt.IGN ha parlato con il produttore di Zelda Eiji Aonuma riguardo a quali titoli il team di sviluppo stava giocando e che ...

Red Dead Online : Lo Sport dei Re : Lotta in sella al tuo cavallo per ottenere la torcia e attraversa tutti i fuochi di segnalazione della tua squadra per vincere in Lo Sport dei re. La nuova modalità Resa dei conti di Red Dead Online è una vera prova di equitazione per due squadre (dai quattro agli otto giocatori): utilizza fucili a canne mozze per gli scontri ravvicinati e l’arco con freccia esplosiva singola da raccogliere da entrambi i lati del ...

Red Dead Online in vena di regali - Rockstar coccola i giocatori PS4 : Le novità all'interno di Red Dead Online non smettono mai di susseguirsi. L'esperienza con GTA Online è stata indubbiamente fruttuosa per Rockstar Games, che a questa nuova tornata ha già la tara perfetta per il comparto multigiocatore Online del proprio titolo. Quello che bisogna fare, a questo punto, è dare vita a contenuti mirati che sfruttino al massimo il gameplay di Red Dead Redemption 2 e al contempo risultino adeguatamente accattivanti ...

Red Dead Redemption 2 per PC? Il CEO di Take-Two non lo esclude a priori : Recentemente la versione PC di Red Dead Redemption 2 è apparsa all'interno del curriculum di un ex sviluppatore Rockstar. Attualmente non sono stati dati ulteriori dettagli nemmeno dalla società madre Take-Two Interactive. Nonostante ciò i fan sono curiosi di sapere se davvero è in cantiere una versione PC del gioco.Come riporta Gamespot, il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, durante una conferenza con gli investitori ha dichiarato che l'arrivo ...

Uscita di Red Dead Redemption 2 su PC sempre più vicina : Take-Two stuzzica i fan : Red Dead Redemption 2 su PC è il classico segreto di Pulcinella o una fantasia destinata a non realizzarsi mai? Da quando l'avventura western a mondo aperto di Rockstar Games ha debuttato con incredibile successo su PlayStation 4 e Xbox One - era lo scorso novembre -, sono tantissimi i videogiocatori che vorrebbero montare a cavallo e combattere al fianco della gang di Arthur Morgan anche sugli schermi dei propri personal computer. Per godersi ...

Red Dead Online riceve la nuova modalità Nemico Pubblico e l'evento free roam Re dei Binari : Attraverso un comunicato stampa ufficiale Rockstar ha condiviso i dettagli sulle novità per Red Dead Online, che riceve la nuova modalità Nemico Pubblico e l'evento free roam Re dei Binari. Nemico Pubblico In questo mondo esistono solo due modi per vincere: essere il Nemico Pubblico o colui che lo uccide. In questa nuova modalità Resa dei conti ogni squadra ha un Nemico Pubblico designato, ruolo che viene assegnato a rotazione ...

Red Dead Online : Sfida Caccia ad animali selvatici e la Modalità Si Salvi chi può : Dimostra la tua abilità di Cacciatore nella nuova Sfida Caccia ad animali selvatici. Accetta l’invito a questo nuovo evento Free Roam per competere sportivamente con altri Cacciatori. Armi e attacchi contro altri giocatori sono disabilitati, quindi puoi concentrarti esclusivamente sulle tue prede. I punti vengono assegnati in base alle dimensioni degli animali. Quelli di piccole dimensioni valgono un punto, quelli di ...

Nuovi videogiochi in offerta con MediaWorld X-Days : in sconto anche Red Dead Redemption 2 dal 25 maggio : Videogiocatori unitevi e gioite, i MediaWorld X-Days sono tornati ad impazzare sul sito della celebre catena di elettronica di consumo. E, come già accaduto in passato con le stesse modalità, vanno a toccare anche il nostro amato universo in pixel e poligoni, con tanti sconti su console, accessori e sui principali videogame del momento. Prima di andare a snocciolare le offerte più interessanti, è importante sottolineare che gli X-Days sono ...