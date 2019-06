Raggi esulta per Milano-Cortina e i costruttori romani si indignano | Ipocrita

ilfoglio

(Di martedì 25 giugno 2019) L'assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026 aha rievocato il dibattito sui Giochi a Roma del 2024. Nel settembre 2016, la sindaca Virginiasi rifiutò di ospitare la manifestazione e ritirò la candidatura della città (le due rivali sarebbero state Parigi e Los Angeles).

giornalettismo : Luca Cordero di Montezemolo esulta per le #Olimpiadi2026 a #MilanoCortina, ma lancia l'accusa al #M5S e a Virginia… - ParisiSonia : RT @ilfoglio_it: 'La Raggi è un'ipocrita: ritirò la candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024 e oggi esulta per Milano e Cortina'. Parl… - frankjh06475333 : @ilfoglio_it Esatto. la raggi esulta per il debito che dovranno farsi carico le regioni vincitrici. Rebecchini si l… -