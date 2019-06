Quarti di finale Copa America 2019 | tabellone | calendario e orari tv

LIVE Italia-Cina 2-0 - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : azzurre magiche - siamo ai Quarti di finale! Bertolini : “Regalo meraviglioso” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Cina 2-0 LE PAGELLE DI ITALIA CINA 2-0 IL TABELLONE DEI quarti DI FINALE DEI Mondiali DI calcio femminile 2019 MILENA Bertolini: “UN RISULTATO MERAVIGLIOSO, UN REGALO QUELLO CHE CI siamo FATTE” 19.57 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo! 19.56 Sabato 29 giugno, alle ore 15.00, le azzurre sfideranno ai quarti di finale la ...

Italia batte Cina : le azzurre volano ai Quarti di finale : L'Italia femminile continua la sua corsa nei Mondiali di calcio. Le azzurre di Milena Bertolini hanno battuto la Cina per 2-0

Calcio femminile - Tabellone Quarti di finale Mondiali 2019 : chi affronterà l’Italia? In palio le Olimpiadi! : La Nazionale femminile di Calcio ha raggiunto un traguardo storico ai Mondiali 2019, conquistando l’accesso per i quarti di finale del torneo. Un risultato che, in passato, si era verificato solo nel lontano 1991. Le azzurre hanno sconfitto con un perentorio 2-0 la Cina al termine di una partita dove hanno fatto valere una maggiore consistenza tattica rispetto alle asiatiche. A questo punto della manifestazione le portacolori del Bel Paese ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia-Cina 2-0! Demolita la Muraglia cinese - azzurre straripanti e ai Quarti di finale! : E’ un’Italia pragmatica e matura quella che supera 2-0 la Cina negli ottavi di finale dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. A Montpellier (Francia), le azzurre si sono aggiudicate il match contro le temibili cinesi grazie alle marcature di Valentina Giacinti al 15′ e di Aurora Galli al 49′. Un match nel quale la formazione di Milena Bertolini ha saputo soffrire ma anche rendersi pericolosa quando è stato possibile, ...

Mondiali 2019 : l’Italia batte la Cina e va ai Quarti di finale : Valentina Giacinti al quindicesimo del primo tempo e Aurora Galli dopo quattro minuti dall’inizio della ripresa. Sono le autrici dei due gol che portano l’Italia ai quarti di finale del mondiale femminile di Francia. Battuta la Cina agli ottavi. Appuntamento a Valencienne il 29 giugno alle 15 per i quarti di finale con la vincente di Giappone-Olanda. Solo nel 1991 eravamo arrivate tanto lontano. LEGGI ANCHEMondiali femminili, Azzurre agli ...

Mondiale femminile - l’Italia ai Quarti di finale : Giacinti-Galli stendono la Cina : L’Italia non si ferma più. Dopo aver stupito chiudendo il girone al primo posto, la Nazionale femminile conquista i quarti di finale dei Mondiali battendo 2-0 la Cina, che si era qualificata come migliore terza dei gruppi. A mandare al tappeto le cinesi sono i gol – uno per tempo – di Valentina Giacinti e Aurora Galli. Il vantaggio arriva al 15esimo, propiziato da un errore della difesa asiatica: Giacinti mette in moto ...

Mondiali calcio femminile : l'Italia batte la Cina 2-0. Azzurre ai Quarti di finale : L’Italia delle donne non si ferma più. Le Azzurre hanno infatti battuto la Cina agli ottavi di finale per due reti a zero e ora si giocheranno i quarti del mondiale di calcio.Le ragazze di Milena Bertolini non hanno avuto particolari problemi con le cinesi. Il primo tempo infatti si è concluso sull’uno a zero con la Giacinti che è andata a segno al 15′. Alle Azzurre è stato annullato anche un gol per ...

LIVE Italia-Cina 2-0 - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : azzurre magiche - siamo ai Quarti di finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.57 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo! 19.56 Sabato 29 giugno, alle ore 15.00, le azzurre sfideranno ai quarti di finale la vincente tra Olanda e Giappone che scenderanno in campo oggi alle 21.00 Ci toccherà o la compagine campione d’Europa o la vice-campione del mondo. Servirà un’impresa, ma questa Italia può giocarsela con tutti. ...

L’Italia si è qualificata ai Quarti di finale dei Mondiali femminili : La Nazionale ha battuto 2-0 la Cina stabilendo il miglior risultato italiano in un Mondiale: ai quarti giocherà contro Olanda o Giappone

Boxe - Europei 2019 : finisce l’avventura di Aziz Abbes Mouhiidine - sconfitto ai Quarti di finale nei 91 kg : Termina ai quarti di finale il percorso di Aziz Abbes Mouhiidine agli European Games 2019, valevoli anche come Europei a tutti gli effetti per la Boxe. In quel di Minsk, il nostro peso massimo è stato battuto con decisione unanime da parte dei giudici dal forte russo Muslim Gadzhimagomedov, già tra i migliori pugili d’Europa a livello giovanile. Il combattimento è risultato complesso fin dall’inizio, poiché pur riuscendo a portare ...

Brasile-Paraguay - Copa America Quarti di finale : la partita venerdì in streaming su DAZN : Chiusa senza sorprese la fase a gironi, la Copa America entra nel vivo con i quarti di finale che vedranno in campo tutte le big del calcio sudAmericano: il Brasile padrone di casa, il Cile campione in carica, l’Uruguay detentore di vittorie nel torneo (15), l’Argentina senza brillare e la Colombia in gran scioltezza. Sono inoltre approdate alla fase ad eliminazione diretta Venezuela, Perù e Paraguay. Si partirà il 27 giugno da Porto Alegre con ...

ATP Antalya – Sonego ai Quarti di finale servono 2 ore per battere Gunneswaran : Lorenzo Sonego trionfa nel secondo turno dell’ATP di Antalya. Il tennista italiano batte in 3 set l’indiano Pranjnesh Gunneswaran servono 2 ore e 4 minuti a Lorenzo Sonego per staccare il pass valevole per i quarti di finale dell’ATP di Antalya. Il tennista italiano, numero 75 del ranking mondiale maschile, si è imposto in 3 set sull’indiano Prajnesh Gunneswaran, numero 94 del mondo. Dopo aver perso 3-7 al tie-break il primo set, Sonego ha ...

Boxe - Europei 2019 : Simone Fiori firma la magia contro Khataev e vola ai Quarti di finale : Grande impresa di Simone Fiori che ha sconfitto il russo Imam Khataev e si è così qualificato per i quarti di finale della categoria 81 kg agli Europei 2019 di Boxe. A Minsk (Bielorussia) il nostro peso massimo leggero partiva sfavorito contro un avversario estremamente solido e coriaceo che poteva metterlo in difficoltà con la potenza dei suoi colpi ma il nostro portacolori è salito sul ring convinto dei propri mezzi, ha interpretato ...

Mondiale femminile - a Montpellier Italia-Cina : obiettivo Quarti di finale. Ma la vera sfida è un’altra : il professionismo : Ce l’hanno fatta le ragazze mondiali ad entrare nelle case degli italiani: trasmesse in diretta sulle reti Rai (contro il Brasile per la prima volta sulla prima rete), seguite sui social, fotografate e intervistate compulsivamente sui giornali, le giocatrici di Milena Bertolini sono ormai parte dell’immaginario sportivo italiano. Oggi alle 18 contro la Cina a Montpellier si giocano il passaggio ai quarti, per eguagliare il loro ...