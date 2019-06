“Quando mamma mi disse che sarei potuta andare a scuola | ho pianto per la felicità”

huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) (scritto con Carmine Gazzanni) È una Pietà contemporanea quella che ci troviamo davanti. Al centro c’è Hanan, il viso incorniciato da un velo azzurro, la tunica a fiori che le fascia la pancia; aspetta una bambina che nascerà alla fine dell’estate. Accanto le stanno gli altri sei figli: tre maschi e tre femmine. Hanno dai due ai dodici anni, lo sguardo curioso di chi attende un varco nella conversazione per prendere la parola.Il padre è disteso su un materassino in un angolo della grande stanza. Ha una giacca di pelle, i piedi nudi; scalzi sono anche i nostri piedi, come la tradizione araba impone. Le sneakers le abbiamo lasciate sul pianerottolo, accanto a una cazzuola e una cartella.Non c’è luce, se non un faretto d’emergenza; la grande consolle di legno alle spalle di Hanan è l’unico mobile in casa. ...

