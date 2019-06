Pronostico Germania U21 Vs Romania U21 | Europei Under 21 | 27-06-19 e Analisi

Ottavi di finale Germania Nigeria : Pronostico ed info : Va in scena oggi alle 17:30 la prima sfida valida per gli Ottavi di finale del mondiale di Francia 2019. Germania Nigeria.Ottavi di finale Germania Nigeria. Il mondiale entra nella fase ad eliminazione diretta.Allo Stade des Alpes di Grenoble si scontrano la potenza tedesca e la cenerentola africana.Nel calcio nulla è scontato ma in questa partita tutto pende a favore delle ragazze teutoniche. Troppa la differenza sia tecnica che tattica e ...

Pronostico Austria U21 Vs Germania U21 - Europei Under 21 - 23-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Austria U21 – Germania U21, Europei Under 21, Girone B, 3^ Giornata, Domenica 23 Giugno 2019 ore 21.00Austria U21 / Germania U21 / Europei Under 21 / Analisi – Dopo il roboante 6-1 inflitto alla Serbia, la Germania è ad un passo dalla qualificazione in semifinale di Euro 2019. Al Friuli, i tedeschi se la vedranno con l’Austria, ampiamente in corsa per un clamoroso passaggio del turno, anche se la sfida ...

Pronostico Germania-Danimarca - Europeo Under 21 17-6-2019 : Pronostico Germania-Danimarica, Europeo Under 21, Lunedì 17 giugno 2019Pronostico//Under 21// – Entrambe le selezioni, inserite nel Girone B con Austria e Serbia, sono arrivate all’appuntamento dopo aver vinto il proprio raggruppamento. In scioltezza la Germania, che ha rifilato ben dieci punti alla Norvegia seconda, mentre i Danesi l’hanno spuntata di un punticino sulla Polonia poi passata dagli spareggi.Andiamo a vedere il Pronostico.Come ...

Mondiali femminili : Pronostico Germania Spagna : Il pronostico e l’analisi del big match Germania Spagna. In palio la conquista del primo posto nel Gruppo B del Mondiale femminile di calcio “Francia 2019”.Cerchiamo di fornire un pronostico di Germania Spagna.Germania Spagna, il primo big match della giornata di oggi è previsto per le ore 18:00 e andrà in scena al teatro di Valenciennes, lo stadio du Hainaut.In palio c’è il primo posto del girone e la possibilità di ...