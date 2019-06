Programmi TV di stasera | martedì 25 giugno 2019 Su La7 ultimo appuntamento con «Speciale

davidemaggio

(Di martedì 25 giugno 2019) Myrta Merlino Rai1, ore 21.25: The Resident – 1^Tv Free 1×1 – Primo giorno: Dopo aver conseguito la laurea ad Harvard, il dottor Devon Pradesh inizia il suo tirocinio presso il Chaistain Memorial Hospital di Atlanta. A seguirlo è il dottor Conrad, uno specializzando dai metodi molto rudi, arrogante ma affascinante, dotato di grandi capacità. Conrad è in contrasto con il dottor Randolph Bell, il capo della Chirurgia. 1×2 – Indipendence day: Un paziente, in lista per un trapianto di cuore, riceve finalmente la notizia che aspettava da due anni. In ospedale però è ricoverato un membro del Congresso che, durante una battuta di caccia, ha avuto un infarto. 1×3 – Compagni d’armi: A una giovane studentessa di medicina viene diagnosticato un grave tumore. Purtroppo, la ragazza non è coperta da assicurazione e la consulente finanziaria dell’ospedale ...

