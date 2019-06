Prima fa festa in discoteca | poi causa un incidente mortale | Joao Maleck accusato di

sportfair

(Di martedì 25 giugno 2019) Il giocatore messicano di proprietà del Porto èdi omicidio colposo per averto unin cui ha perso la vita una coppia appena sposata E’ finito in guai grossi, giocatore messicano di proprietà del Porto ma nell’ultima stagione in prestito al Siviglia Atletico. Il calciatore appena ventenne èdi omicidio colposo, per averto una Guadalajara in cui hanno perso la vita due coniugi di 26 e 35 anni, peraltro appena sposati. La polizia sta adesso analizzando i video postati dasu Instagram, in cui il giocatore festeggia e balla infino a notte fonda. Gli inquirenti stanno valutando se nel suo sangue ci fosse traccia di alcool, elemento che potrebbergli guai ancora più grossi. L'articolofain, poiundi omicidio colposo ...

