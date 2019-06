Povegliano | scarcerato il 21enne che causò l’incidente con una sterzata | “Non provocò

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) Christian Barzan, ilaccusato della morte di Giuseppina Lo Brutto, la 62enne morta nell’incidente didel 7 giugno scorso, è tornato in libertà: sono caduti gli indizi di colpevolezza per i reati di omicidio volontario, tentato omicidio, stalking e violenza sessuale. Il ragazzo rimane accusato di omicidio stradale. Il giudice Angelo Mascolo ha quindi revocato la misura della custodia cautelare in carcere e ha disposto l’obbligo di dimora. A riportarlo è il Corriere del Veneto. A far cambiare idea al giudice sarebbe stata la deposizione di Barzan che, nell’interrogatorio di garanzia del 17 giugno, aveva affermato che non voleva suicidarsi, non intendeva uccidere nessuno e che l’incidente, avvenuto mentre era in macchina con l’ex fidanzata, è stato causato da una disattenzione: “Stavo cercando – ha affermato – di impedirle di ...

