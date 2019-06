Ponte Genova | gettata la base del primo pilone Toninelli | 1 mld per la città

Ponte di Genova : effettuata la prima colata di cemento della pila del nuovo viadotto : Alle 15.50 è iniziata la prima colata di cemento per la base della pila del nuovo Ponte di Genova che sostituirà il Morandi, parzialmente crollato il 14 agosto 2018. "Dico grazie ad ogni singolo lavoratore" ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli alla cerimonia allestita nel cantiere lato ovest del viadotto. "Questo è il simbolo della ripartenza - ha detto il ministro - ci lasciamo alle spalle l'incuria ...

Dubbi dei tecnici sulla sicurezza del nuovo Ponte di Genova : Raggi di curvatura, sicurezza, carattere idraulico dell’opera. Sono di diverso ordine le perplessità sollevate dal parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici che, lo scorso marzo, si è espresso sul progetto del Ponte sul Polcevera, firmato Renzo Piano e affidato alla cordata Salini Impregilo con Fincantieri e Italferr per 202 milioni di euro. Il Consiglio ha reso noto il dettaglio del parere lo scorso 11 giugno. Un ...

Ponte Morandi - Toti : “Settimana decisiva per Genova e la Liguria” : “Una settimana decisiva per Genova e per la Liguria. Martedì ci sarà la prima gettata per le fondamenta del nuovo Ponte. Venerdì l’implosione controllata abbatterà quel che resta di Ponte Morandi e nelle stesse ore verranno consegnate da Fincantieri le prime travi in acciaio del nuovo viadotto.È la dimostrazione che si possono rispettare le promesse, portando sempre nel cuore il ricordo delle 43 vittime“: lo si legge in un post su ...

Nuovo Ponte Morandi : 25 giugno prima gettata/ Genova - Bucci 'ci sarà anche Toninelli' : Nuovo Ponte Morandi a Genova, il sindaco e commissario Bucci annuncia: 'prima gettata il 25 giugno forse anche con Toninelli'.

Genova - Ponte Morandi : fuga di gas in cantiere - area evacuata : fuga di gas questa mattina a Genova, nel cantiere del lato ovest di Ponte Morandi. L’area di cantiere è stata evacuata. Una ditta che si occupa di demolizione e ricostruzione del viadotto avrebbe lesionato una tubazione interrata. Sul posto i Vigili del fuoco e i tecnici di Iren che operano alla riparazione del danno. Non si registrano ulteriori criticità o disagi alla viabilità circostante e per i cittadini. L'articolo Genova, Ponte ...

Ponte Genova - arrestati vertici ditta per legami con camorra : A dieci mesi esatti dal crollo del Ponte Morandi arrivano i primi arresti per i tentativi di infiltrazione della criminalita' organizzata nella ricostruzione: in manette sono finiti i vertici della 'Tecnodem srl', un'azienda napoletana che aveva ottenuto un subappalto per un valore di 100mila euro nell'ambito delle opere di demolizione della struttura ed era gia' stata esclusa dai lavori un mese fa con un'interdittiva del prefetto perche' ...

Due arresti in un'impresa esclusa dai lavori per il Ponte di Genova : era vicina alla camorra : Gli amministratori della ‘Tecnodem srl’ di Napoli, impresa impegnata nella ricostruzione del ponte Morandi - ed esclusa dai lavori con un’interdittiva antimafia lo scorso maggio - sono stati arrestati dalla Dia nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Dda di Genova. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip nei confronti dell’amministratore di fatto e di una donna, ...

Ponte Genova - Ministero Ambiente nessuna lungaggine : Ponte Genova: "Stupisce sentir parlare di lungaggini in riferimento ai procedimenti autorizzativi per quanto riguarda la demolizione e non solo

Genova - Ponte Morandi : vigili del fuoco recuperano la bandiera S.Giorgio : Recuperata dai vigili del fuoco la bandiera di Genova che dal 16 settembre scorso, dopo poco più di un mese dopo il crollo di Ponte Morandi, era stata issata sulla pila 11 dell’ex viadotto. L’operazione è stata effettuata su richiesta del sindaco Marco Bucci dal Il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto la pila calando a terra quel che resta della Croce di San Giorgio, battuta e stracciata ...