Plasticrust | un nuovo tipo di inquinamento da plastica

(Di martedì 25 giugno 2019) (foto: Gestoso et al., Science of the Total Environment, 2019) Tappi di bottiglia, cotton fioc e chi più ne ha più ne metta. Che le nostre spiagge siano invase dallaè ormai sotto gli occhi di tutti. Ma ora, uno strano edida, ancor più preoccupante, è stato appena notato in un’isola portoghese. Si tratta del, ovvero un fenomeno nel quale una patina diviene incorporata direttamente nella roccia, un po’ come quando una gomma da masticare si attacca al marciapiede. A lanciare l’allarme sulla rivista Science of The Total Environment è stato un team di ricercatori coordinato da Ignacio Gestoso, ecologo marino del Marine and Environmental Sciences Centre sull’isola portoghese di Madeira. I ricercatori hanno scoperto le strane incrostazioni grigio-blu sulle rocce del litorale vulcanico dell’isola ...

