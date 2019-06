Piombo | rame e pesticidi | il Salvagente lancia l' allarme sul pomodoro

huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) Ne consumiamo mediamente 9 chili ogni anno con picchi importanti nei 3 mesi estivi, che corrispondono anche al periodo di raccolta delle varietà più acquistate: è il, uno degli ortaggi simbolo dell’identità culinaria del nostro Paese. Alcune tipologie e in particolare quelle da mensa, diverse dalle varietà destinate all’industria delle conserve e delle passate, vengono coltivate tutto l’anno anche all’interno delle serre in modo da garantire un prodotto da insalata in tutte le stagioni; si tratta generalmente di un prodotto da consumare rigorosamente fresco, buccia compresa, al quale si richiede il più alto grado di pulizia possibile.Così nel prossimo numero del mensile Ilha preso pomodorini a grappolo, ciliegino, Pachino e marzanino nei supermercati di Roma, di dodici marchi differenti, e li ...

