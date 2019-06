Piacenza | arrestato per ' ndrangheta il presidente del consiglio comunale

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Giovanni Corato Blitz contro la 'in Emilia Romagna, arresti e perquisizioni. Coinvolto anche il politico Giuseppe Caruso Blitz contro la 'in tutta l'Emilia Romagna: da questa mattina la polizia sta effettuando arresti e perquisizioni in diverse zone della regione. In manette anche Giuseppe Caruso (FdI), attualedeldi, ritenuto appartenente alla cosca dei Grande Aracri di Cutro. Altri destinatari del provvedimento sono elementi di primo piano del'organizzazione 'ndranghetista emiliana, tra i quali Salvatore Grande Aracri, Francesco Grande Aracri e Paolo Grande Aracri, ritenuti ai vertici del clan operante nelle Province di Reggio Emilia, Parma e. Nell'ambito della stessa operazione è stato effettuato un sequestro preventivo di beni emesso dalla Dda di Bologna nei confronti dei principali appartenenti al ...

petergomezblog : ‘Ndrangheta in Emilia: 16 arresti, tra cui boss Grandi Aracri. In manette presidente del Consiglio Comunale di Piac… - NicolaMorra63 : Anche il #Presidente del Consiglio comunale di #Piacenza risulta uomo di #Ndrangheta. Cos'altro serve per capire ch… - tz523 : RT @Lettera43: Arrestato anche il presidente del Consiglio comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso. -