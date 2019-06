Petrachi | «Roma avventura ambiziosa e stimolante»

Dopo Fonsesca la Roma annuncia Petrachi : ufficiale la nomina del nuovo Direttore Sportivo : Roma – Dopo Paulo Fonseca, oggi è il giorno di Gianluca Petrachi. l’AS Roma ha annunciato il suo nuovo Direttore Sportivo attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web: “L’AS Roma comunica la nomina di Gianluca Petrachi come Direttore Sportivo del Club, a decorrere dal 1° luglio 2019. L’accordo raggiunto è valido per tre stagioni sportive”, così è riportato su www.asRoma.com L’ex Torino ha poi rilasciato le ...

Roma - arriva l’ufficialità : Gianluca Petrachi nuovo direttore sportivo : Alla fine l’ufficialità è arrivata: Gianluca Petrachi è il nuovo direttore sportivo della Roma. Dopo mesi di trattative, conferme, smentite, lavoro sottotraccia, i giallorossi hanno potuto annunciare colui che sostituisce di fatto Frederic Massara (passato al Milan) che a sua volta a metà della scorsa stagione era subentrato al dimissionario Monchi. Ecco il comunicato del club. “L’AS Roma è lieta di annunciare che ...

Caos Roma - Totti e Petrachi punti interrogativi : i giallorossi si tutelano - sondati altri direttori [DETTAGLI] : A qualche giorno dall’ufficialità di Paulo Fonseca come nuovo allenatore, il calciomercato della Roma è in pieno fermento tra qualche importante uscita e la campagna acquisti. A tenere però banco in queste ultime ore è la vicenda relativa all’ex capitano ed attuale dirigente Francesco Totti, che a quanto pare starebbe clamorosamente pensando di lasciare la società. Totti shock, vicino l’addio alla Roma: i motivi della ...

Frederic Massara lascia la Roma : ufficiale/ Ds dice addio - arriverà Petrachi : Roma, ufficiale l'addio del ds Frederic Massara: risoluzione consensuale del contratto, il suo erede è Petrachi. Le parole di James Pallotta.

Roma - è addio con Massara : ora si attende Petrachi : L’addio tra la Roma e il Ds Frederic Massara era praticamente certo. Dopo la separazione con Monchi, il suo compito sarebbe stato di “traghettatore”. E così infatti è stato, visto che è arrivata l’ufficialità. La direzione sportiva dei giallorossi sarà adesso affidata a Gianluca Petrachi, ancora sotto contratto col Torino ma già al lavoro per Pallotta tanto che ieri sera è stato avvistato a Fiumicino assieme ...

As Roma - da Petrachi a Gasperini fino a Zaniolo : il futuro passa dalla rivoluzione : Un sesto posto che sa solo di Europa League, un altro pezzo di storia lasciato andare senza spiegare il perché, un nuovo allenatore e una squadra da ricostruire per far fronte alle possibili partenze. La stagione della Roma si è conclusa tra lacrime e amarezza. E sono soprattutto quelle dei tifosi, costretti malvolentieri a salutare De Rossi e a rincorrere un presidente che gioca a fare il Mark Caltagirone dall’altra parte del mondo. Nella ...

Roma - Petrachi si dimette da ds del Torino. Futuro giallorosso : Roma, Petrachi giallorosso – Le voci che hanno iniziato a circolare poche settimane fa sono state confermate oggi. Gianluca Petrachi non è più il direttore sportivo del Torino: l’ormai ex dirigente granata ha rassegnato le dimissioni in mattinata liberandosi da ogni impegno con il club di Cairo. Ad attenderlo, ora, ci sarà la Roma, che […] L'articolo Roma, Petrachi si dimette da ds del Torino. Futuro giallorosso proviene da ...

La nuova Roma - il Corriere è sicuro : si riparte da Petrachi e Gasperini : Oggi la Roma scenderà in campo contro il Parma, risicate le sue speranze di qualificazione in Champions ma i giallorossi proveranno a tenere accesa la “fiammella” fino all’ultimo. Sarà la serata dell’addio di De Rossi e anche l’ultima di Ranieri. E di tanti altri. Sì, perché secondo quanto scrive il Corriere dello Sport nelle sue pagine, da domani partirà il nuovo corso della Roma. “Ormai – si ...

Clamoroso Torino - Petrachi si dimette : la Roma è vicina : Terremoto in casa Torino. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha rassegnato le dimissioni. Assente alla conferenza stampa di ieri dell’addio di Moretti, Petrachi sarebbe promesso sposo della Roma, che gli fa la corte già da tempo. Da quanto trapela, però, pare che il presidente dei granata Urbano Cairo debba ancora accettare le dimissioni. Lui stesso che, interpellato sull’argomento settimane fa, aveva chiuso ad un ipotesi ...

Il rinnovo di El Shaarawy ed il caso Petrachi : le ultime di mercato in casa Roma : Roma alle prese con due casi caldi, quello del rinnovo di El Shaarawy e l’approdo di Petrachi nel ruolo di ds La Roma deve concludere la stagione al meglio, con la conquista di un posto in Europa al termine di un’annata a dir poco travagliata. Intanto la società si sta muovendo su più fronti per puntellare l’assetto dirigenziale con Petrachi e rinnovare alcune pedine importanti come El Shaarawy. Partendo da ...

Roma - Cairo : 'Petrachi ? A me non lo ha chiesto nessuno' : Cairo, presidente del Torino, mantiene il punto. Almeno finché può. 'Il ds Petrachi lo vogliono tutti? Non lo so, a me non lo ha chiesto nessuno e non ho neanche parlato con lui'. Lo ha detto il ...

Petrachi dà l'addio ai Granata - sarà il nuovo direttore sportivo della Roma : Dopo dieci anni Gianluca Petrachi lascia il Toro e dal primo luglio sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. Telenovela ai titoli di coda, ormai, la cui chiusura sarà sancita ufficialmente nei ...

Calciomercato Roma : Con Petrachi dal Torino arriva un difensore? : Calciomercato Roma: Con l’arrivo del DS granata, potrebbe arrivare nella Capitale anche un difensoreCalciomercato Roma / Petrachi / IZZO – La Roma si appresta a chiudere la stagione, che con ogni probabilità la vedrà fuori dalla Champions League.Claudio Ranieri con ogni probabilità non sarà il tecnico della prossima stagione, ma è ancora incerto il futuro della panchina giallorossa. Come riportato da Romanews.eu, però, la ...