Percossa fino ad ucciderla | arrestato padre-killer

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Patricia Tagliaferri Iolanda, 8 mesi, era stata portata in ospedale piena di ecchimosi. Indagata pure la mamma L'avrebbecon violenza, più di una volta,a farla morire e non avrebbe neppure cercato di soccorrerla dopo averla vista inerme. Iolanda aveva soltanto otto mesi e abitava con i suoi genitori a S. Egidio del Monte Albino, un comune in provincia di Salerno. Ma secondo i magistrati sarebbe stato proprio il suo papà ad, con la complicità della mamma. L'uomo, Giuseppe Passariello, 37 anni, è statoancora prima di avere l'esito dell'autopsia, effettuata ieri pomeriggio. È accusato di ripetuti maltrattamenti, lesioni, omissione di soccorso e omicidio volontario aggravato. È stato il procuratore capo di Nocera Inferiore, Antonio Centore, a firmare il provvedimento cautelare nella tarda serata di domenica dopo aver letto la relazione del ...