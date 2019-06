Per il Manchester Evening nessun interesse del City per Koulibaly

Juventus - il Manchester City sarebbe pronto a rilanciare Per Joao Cancelo : Il mercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo, non solo dal punto di vista degli acquisti ma anche delle cessioni. Come è noto infatti, i bianconeri dovranno stare attenti al Fair Play Finanziario e quindi a bilanciare entrate ed uscite, anche perché secondo il quotidiano Il Sole 24 Ore, a fine giugno l'approvazione del bilancio d'esercizio dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. A proposito di ...

Manchester City - in Inghilterra sicuri : vicino Maguire Per 73 milioni : Secondo quando riporta il ‘Daily Star‘, il Manchester City avrebbe battuto la concorrenza, in particolare quella dei rivali cittadini, per il difensore del Leicester Harry Maguire: offerta di 73 milioni per il centrale inglese. Pep Guardiola considera il calciatore 26enne il sostituto ideale di Vincent Kompany, che ha lasciato l’Inghilterra per tornare all’Anderlecht. Il passaggio di Maguire al Manchester City ...

Offerta Manchester City Per Koulibaly - arriva la risposta del Napoli : Offerta Manchester City per Koulibaly, arriva la risposta del Napoli Offerta Manchester City per Koulibaly, arriva la risposta del Napoli. Oggi è il suo compleanno e Kalidou non è a Napoli perché impegnato con il suo Senegal. Gli auguri del club azzurro non si sono fatti attendere e sono arrivati via social, dove il difensore azzurro ha subito ringraziato e ritwittato il post. Il gigante senegalese in queste ore viene letteralmente ...

Manchester City-Joao Cancelo - la Juventus vorrebbe solo cash Per il portoghese : Questo Giovedì 20 giugno sarà un giorno molto importante per la Juventus, alle ore 11:00 presso l' 'Allianz Stadium' infatti ci sarà la presentazione del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. La dirigenza però è già da tempo impegnata sul mercato con l'obiettivo di acquistare giocatori funzionali al gioco offensivo del tecnico toscano. Gran parte degli investimenti passeranno anche da cessioni pesanti, su tutte quella del terzino portoghese ...

Calciomercato Inter - accelerata Per Lukaku : proposta indecente al Manchester United : Secondo la stampa inglese, l’Inter avrebbe proposto al Manchester United soldi e il cartellino di Icardi per arrivare a Lukaku L’Inter non molla Romelu Lukaku, profilo individuato da Antonio Conte per rinforzare il proprio reparto offensivo. La società nerazzurra ha bussato alla porta del Manchester United, sentendosi presentare una richiesta di 90 milioni di euro. Mattia Ozbot – LaPresse Una cifra enorme, che la società ...

Calciomercato Napoli – L’interesse Per Manolas maschera la cessione di Koulibaly? Il Manchester City pronto ad un’offerta folle : L’arrivo di Manolas potrebbe mascherare la cessione Koulibaly: il Manchester City pronto ad un’offerta impossibile da rifiutare, in grado di finanziare un mercato importante per il Napoli Negli ultimi giorni, il Napoli è apparso molto attivo sul mercato. Diversi giocatori sono stati accostati al club partenopeo, nomi di alto profilo e dai costi importanti: da Hirving Lozano a James Rodriguez, passando per Manolas. Acquisti ...

Di Marzio : sondaggio del Manchester United Per Hysaj : Da Sky Sport, dallo speciale Calciomercato, Gianluca Di Marzio dice che il Manchester United ha fatto un sondaggio per Hysaj il terzino albanese che è in uscita. Se Hysaj dovesse trasferirsi in Premier, il Napoli – sempre secondo Di Marzio – potrebbe tornare su Trippier. Il calciomercato del Napoli passa anche per Lozano. Anche se al momento grandi passi in avanti sono stati compiuti nella trattativa per James Rodriguez che potrebbe ...

Da Richard Gere al Manchester United - le donazioni Per le Ong che si occupano di migranti : Da diverso tempo il tema delle Ong è uno dei più discussi nell'ambito dell'opinione pubblica, sia in Italia che nel resto dell'Unione Europea. In linea di massima bisogna dire che esistono due 'narrazioni contrapposte' sulla tematica, con buona parte della destra che sostiene che esse siano organizzazioni che 'cospirano contro la nazione' e buona parte della sinistra istituzionale che le sostiene. Inoltre, vi sono diverse tesi e teorie sulla ...

Pogba - la stampa spagnola è sicura : il francese pronto a tutto Per lasciare il Manchester United [DETTAGLI] : CALCIOMERCATO – Paul Pogba è disposto a tutto pur di lasciare il Manchester United. Il centrocampista francese vuole giocare la Champions League. Questa la ricostruzione del quotidiano spagnolo ABC. Il vicepresidente esecutivo Ed Woodward avrebbe però messo le cose in chiaro: serve qualcuno che si presenti con 180 milioni o Pogba non si muove. Al francese non rimane che andare al muro contro muro, come fece Courtois lo scorso anno ...

Manchester United - Lukaku confessa : “Per me Conte è il migliore - ho già preso una decisione Per il mio futuro…” : Lukaku ha scelto il club per il suo futuro Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United, è stato l’obiettivo di diversi club in Europa, oltre all’Inter, è stato accostato anche al Napoli. Ora arrivano le sue dichiarazioni sul suo futuro e sembra abbastanza chiaro che ha scelto l’Inter. Lukaku è stata una delle prime richieste di Antonio Conte ha fatto come prima richiesta proprio Lukaku per quanto riguarda ...

Barcellona - nome nuovo Per l’attacco : si pensa al giovane Marcus Rashford del Manchester United : Nel caso in cui dovesse saltare l’operazione Griezmann, il Barcellona sarebbe pronto a trattare l’acquisto di Marcus Rashford, giovane talento del Manchester United Campioni di Spagna, ma eliminati clamorosamente dalla Champions da un super Liverpool poi vincitore del torneo, il Barcellona ha chiuso la stagione con un sorriso a metà e la voglia di riscattarsi. Il mercato poterà qualche volto nuovo e aumenterà il tasso tecnico e ...

Il Manchester City sarebbe pronto a presentare l'offerta Per Cancelo : 40 mln più Danilo : L'attenzione mediatica riguarda inevitabilmente il prossimo tecnico bianconero ma la dirigenza della Juventus continua a lavorare sul mercato per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Sarà però importante tenere sotto controllo il bilancio d'esercizio, che a fine giugno sarà approvato: secondo il Sole 24 Ore, la Juventus potrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro, dovuta soprattutto ...

Il Manchester City fa ricorso al Tas contro l’Uefa Per il FPF : Ora è ufficiale: il Manchester City ha depositato un ricorso al Tas contro l’Uefa per l’indagine sulla possibile violazione da parte degli inglesi del regolamento sul Fair Play Finanziario. “Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha registrato un ricorso presentato dal Manchester City Football Club (MCFC) contro l’Unione delle associazioni calcistiche europee (UEFA)”, si legge […] L'articolo Il Manchester ...

Ariana Grande ha scritto delle bellissime parole Per il secondo anniversario di One Love Manchester : Era il 4 giugno 2017 The post Ariana Grande ha scritto delle bellissime parole per il secondo anniversario di One Love Manchester appeared first on News Mtv Italia.