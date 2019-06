Panzironi | il guru che promette di curare cancro e far vivere fino a 120 anni potrà

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) Dopo una multa dell’Agcom di 264mila euro perché la sua tv, Life 120 channel, “ha trasmesso informazioni pubblicitarie potenzialmente lesive della salute”, una denuncia da parte dell’Ordine dei medici di Roma per esercizio abusivo della professione medica e una sospensione dall’Ordine dei giornalisti del Lazio, Adrianosi presenterà il 30 giugno al Palazzo dello sport dell’Eur, a Roma, per divulgare un regime alimentare a base di proteine e integratori che lui stesso vende assieme al fratello e chedi fara 120e di guarire da ogni malattia. Dalal diabete, dalle mestruazioni abbondanti al glaucoma.ha noleggiato il Palazzo dello Sport per l’intera giornata. Si chiamail nuovo santone televisivo – L’Istantanea di Caporale Il presidente della Federazione ...

