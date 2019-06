Pamela Prati dopo mesi di ospitate per la storia di Caltagirone adesso trascorre vacanze di lusso : Pamela Prati adesso si gode le meritate vacanze, dopo una stagione intensa arrivano Per mesi si è parlato di Pamela Prati e del caso Mark Caltagirone. La showgirl infatti aveva annunciato le nozze col fantomatico imprenditore, che poi si è scoperto essere inesistente dopo innumerevoli approfondimenti televisivi e indagini sul web. Venuta alla luce la verità e placato (per ora) … Continue reading Pamela Prati dopo mesi di ospitate per la ...

Pamela Prati - vacanze di lusso dopo lo scandalo Mark Caltagirone : Per mesi si è parlato di Pamela Prati e del caso Mark Caltagirone. La showgirl infatti aveva annunciato le nozze col fantomatico imprenditore, che poi si è scoperto essere inesistente...

Cristiano Malgioglio contro Pamela Prati ha fatto una brutta figura : Il cantante Cristiano Malgioglio ecco cosa ha detto all’Adnkronos,su Pamela Prati:”Pamela Prati ha fatto una figura di m…!, da allora non l’ho più risentita, avrebbe avuto più successo se avesse detto: ‘Mi sposo Cristiano Malgioglio’, era molto più credibile”. Al contrario un mese fa alla stessa agenzia il cantante era sembrato molto più sincero nei confronti dell’amica showgirl:”Anche a me ha ...

Cristiano Malgioglio : Pamela Prati ha fatto una brutta figura : Cristiano Malgioglio durante un’intervista fatta all’Adnkronos, ecco cosa ha detto su Pamela Prati:”Pamela Prati ha fatto una figura di m…!, da allora non l’ho più risentita, avrebbe avuto più successo se avesse detto: ‘Mi sposo Cristiano Malgioglio’, era molto più credibile”. Al contrario un mese fa alla stessa agenzia il cantante era sembrato molto più sincero nei confronti dell’amica showgirl:”Anche a me ha mentito, avrei potuto aiutarla e ...

Valeria Marini difende Pamela Prati dopo il caso Mark Caltagirone : «Un gioco che le è sfuggito di mano» : ?Credo che Pamela in questa storia sia una vittima. È rimasta invischiata in una situazione che forse non ha capito e man mano la cosa è diventata più grande di lei?,...

Ha fatto una figuraccia! Cristiano Malgioglio cambia idea su Pamela Prati : Cristiano Malgioglio ha cambiato idea su Pamela Prati. Due opinione diverse nel giro di un mese esatto, fornite allo stesso giornale, AdnKronos. Prima in difesa e tutela dell'artista appellandosi agli italiani: "Perdonatela". Dopo un mese tutto è cambiato: "Non l'avrei neanche presa in considerazione". --Era il 24 maggio di quest'anno quando Cristiano Malgioglio salvava Pamela Prati dal tribunale delle opinioni sul caso Mark Caltagirone: "Quello ...

Malgioglio : "Pamela Prati ha fatto una figura di m...." : "Pamela Prati ha fatto una figura di m...!, da allora non l'ho più risentita, avrebbe avuto più successo se avesse detto: 'Mi sposo Cristiano Malgioglio', era molto più credibile". Così si è espresso all'Adnkronos nelle scorse ore Cristiano Malgioglio a proposito del finto matrimonio tra Pamela Prati e l'inesistente Mark Caltagirone.Un mese fa alla stessa agenzia l'opinionista del Grande Fratello era sembrato molto più clemente nei confronti ...

Valeria Marini parla del caso Pamela Prati! Ecco cosa dichiara : Dopo giorni di silenzio, Pamela Prati è tornata attiva su Instagram e ha pubblicato un video – subito diventato virale – che la mostra divertirsi in barca insieme a Valeria Marini. Le due sono amiche da anni, dai tempi in cui condividevano l’esperienza del Bagaglino. Nel filmato, postato in occasione del solstizio di giugno, Eccole augurare “un’estate stellare” ai follower mentre trascorrono le vacanze insieme.-- La Prati avrà pure declinato ...

Valeria Marini difende Pamela Prati dopo il caso Mark Caltagirone : «Un gioco che le è sfuggito di mano» : ?Credo che Pamela in questa storia sia una vittima. È rimasta invischiata in una situazione che forse non ha capito e man mano la cosa è diventata più grande di lei?,...

Pamela Prati Tronista a Uomini e Donne? Ecco La verità : Non c’è pace per Pamela Prati. Dopo la vicenda del finto matrimonio con Mark Caltagirone, ora secondo un settimanale avrebbe dovuto tornare come Tronista di U&D. A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi! Ormai sembra che la televisione italiana non riesca a fare a meno di Pamela Prati, ma l’ultimo rumor sulla showgirl cagliaritana era davvero clamoroso. Secondo il ...

Valeria Marini a ruota libera su Pamela Prati : “Ho incontrato Eliana” : Valeria Marini a ruota libera su Pamela Prati. L’intervista: “Lei vittima, poi ha cominciato a dire cavolate”. Svelato anche un retroscena su Eliana Michelazzo: “L’ho incontrata pochi giorni fa” Si è mostrata ‘stellare’ come al solito Valeria Marini nell’ultima intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo. La giunonica showgirl, durante la chiacchierata, ha affrontato anche il ...

Eliana Michelazzo - Valeria Marini confessa : "L'ho vista l'altro giorno - e...". Parole pesanti su Pamela Prati : Valeria Marini risponde alle domande di Pierluigi Diaco nel corso della puntata di Io e te. Tra le curiosità, spunta un vecchio flirt con Jovanotti. Come è stato baciarlo? "Bellissimo, ma eravamo ragazzini. Era come è adesso, pieno di vita, bellissimo". Valeria ha parlato della sua carriera conferma

Pamela Prati e Valeria Marini insieme sui social : Pamela Prati torna con un video sui social assieme all’amica Valeria Marini. Dalle stories dell’account “Instagram” di Pamela infatti è stato condiviso un video che la vede allegra e sorridente assieme a Valeria Marini. Le due spensierate e divertite si inquadrano nel video selfie e augurano a tutti i fan una “Estate Stellare”. Una Pamela Prati che dopo tanto clamore ha deciso di godersi l’estatate e la tranquillità, come testimoniano anche i ...

Pamela Prati torna sui social con Valeria Marini : Dopo tutto il gossip che si è creato attorno a Pamela Prati, la showgirl torna con un video sui social assieme all’amica Valeria Marini. Dalle stories dell’account “Instagram” di Pamela infatti è stato condiviso un video che la vede allegra e sorridente assieme a Valeria Marini. Le due spensierate e divertite si inquadrano nel video selfie e augurano a tutti i fan una “Estate Stellare”. Una Pamela Prati che dopo tanto clamore ha deciso di ...