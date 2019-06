Pamela Anderson ha lasciato Adil Rami | “È un mostro che mi ha truffato”

Pamela Anderson lascia Adil Rami : “Sono stata tradita e ingannata per due anni. È un mostro” : Dopo una storia d'amore durata due anni, che sembrava procedere a gonfie vele, Pamela Anderson lascia il calciatore Adil Rami. TRamite un post su Instagram, l'ex bagnina di Baywatch mostra tutta la sua sofferenza, rivelando al mondo di essere stata tradita dal calciatore del Marsiglia, che era anche in procinto di sposarla.Continua a leggere

Pamela Anderson scatenata - palpa il fidanzato a una première a Parigi - : Novella Toloni Pamela Anderson è pazza d'amore per il nuovo fidanzato Adil Rami, tanto da saltargli letterlamente addosso alla première di "Bionic Showgirl" al Crazy Horse di Parigi La differenza di età con il suo nuovo compagno non spaventa Pamela Anderson che, per tenerselo stretto, lo ricopre di attenzioni anche in pubblico. L'ex protagonista del telefilm "Baywatch" ha infatti perso la testa per Adil Rami, 33 anni, difensore ...

Gli anni non contano! Pamela Anderson innamoratissima dell’ex calciatore Adil Rami : É di nuovo amore per Adil Rami e Pamela Anderson, in una recente intervista, rivela cosa cosa significa vivere insieme a un uomo di 18 anni più giovane di lei. A Vanity Fair rivela: "Lascio la mia casa di Malibù perché mi sono sentita sola". E come simbolo di rinascita alla veneranda età di 52 anni – portati splendidamente – Pamela Anderson si mostra in pubblico per la prima volta insieme al figlio Brandon di 22 anni e al suo attuale ...

Chi vuole uccidere Pamela? Anderson a 51 anni è ancora una sexy symbol : Pamela Anderson su Vogue Cecoslovacchia, si rivela senza freni, fra femminismo de politica. A 51 anni Pamela Anderson è stata scelta per essere la nuova cover girl di Vogue Cecoslovacchia. È su instagram che appaiono i primi scatti della Anderson. "Chi vuole uccidere Pamela?" questo è il titolo scelto per pubblicizzare il prossimo numero della rivista, e con una lunga intervista al suo interno, l’ex bagnina della tv, si rivela fra ...

Pamela Anderson si schiera alle europee : campagna elettorale per Varoufakis : Pamela Anderson , la star di Baywatch , sbarca a Berlino a fare campagna elettorale per le europee per Yanis Varoufakis . 'Voglio usare la mia fama per questa buona causa', ha detto la 51enne attrice ...