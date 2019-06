Palmeri | “Cavani nella prossima stagione sarà libero di scegliere ecco la squadra che si

forzazzurri

(Di martedì 25 giugno 2019) Il giornalista Tancrediha parlato di Edinson Cavani e del suo contratto in scadenza : “A mio avviso, Edinson Cavani è uno dei 4 migliori attaccanti al mondo. Nonostante abbia 32 anni. Il prossimo anno andrà via a parametro zero. Sul Matador c’è l’Atletico Madrid, ma a questo punto l’uruguaiano terminerà il proprio contratto da 10 milioni di € acon il PSG, e il prossimo annodilache vuole. Potrà firmare un contratto alto, poiché non ci saranno costi per il suo cartellino. In un anno possono cambiare tante cose, ma Cavani disponibile gratis è un affare per tutti.” Leggi anche : AS: “Albiol saluta il Napoli. Superate le visite mediche!” Italia-Cina, streaming e tv: dove vedere il match, Mondiale femminile Radio Marte – Ceci amico storico di Maradona: “Qualcuno si diverte a parlare della salute di Diego, la 10 ...

susydigennaro : RT @calciomercato_m: MERCATO - Palmeri: 'Cavani il prossimo anno sarà disponibile gratis' - calciomercato_m : MERCATO - Palmeri: 'Cavani il prossimo anno sarà disponibile gratis' - Spazio_Napoli : -