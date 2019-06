Pallanuoto | Torneo di Potugalete 2019 | i convocati del Settebello In Spagna 16 azzurri

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) Come il Setterosa, anche ilprosegue nella marcia verso i Mondiali di Gwangju, in programma dal 14 al 27 luglio: la Nazionale italiana di, che ha vinto il 4 Nazioni di Potsdam, da giovedì riprenderà la preparazione ad Ostia per rifinire la condizione in vista del collegiale con laprevisto a Barcellona dal 2 luglio. Chiamati 16 atleti. A seguire ecco il prossimoamichevole, in programma adal 4 al 6 luglio. Di lì il trasferimento diretto in Corea del Sud. Gli uomini di Sandro Campagna partiranno per Seul dopo un giorno di riposo e poi dalla capitale sudcoreana si trasferiranno a Gwangju il 12 luglio. Queste le prime sfide iridate del: il 15 contro il Brasile alle ore 12:30 italiane, poi contro il Giappone il 17 alle ore 16:30 ed infine contro la Germania il 19 alle ore 12:30. Di seguito l’elenco completo degli...

abruzzoom : RT @GuidoAlberto6: @abruzzoom #Pescara, #25giugno2019. Torneo internazionale di pallanuoto giovanile, alle #Naiadi. Si disputerà da domenic… - GuidoAlberto6 : RT @GuidoAlberto6: @abruzzoom #Pescara, #25giugno2019. Torneo internazionale di pallanuoto giovanile, alle #Naiadi. Si disputerà da domenic… - GuidoAlberto6 : @abruzzoom #Pescara, #25giugno2019. Torneo internazionale di pallanuoto giovanile, alle #Naiadi. Si disputerà da do… -