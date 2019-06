Pallanuoto | il Setterosa vola a Budapest per la Vodafone Cup | l’elenco delle convocate

Pallanuoto - World League 2019 : uno spettacolare Setterosa si arrende soltanto agli USA - il pass olimpico è solo rimandato : La posta in palio era piuttosto alta, dunque un po’ di amaro in bocca rimane. Di meglio però, molto probabilmente, non si poteva fare. Il Setterosa esce sconfitto nella finale della World League 2019 di Pallanuoto femminile in quel di Budapest: al termine di una sfida davvero molto equilibrata gli Stati Uniti, campioni olimpici e mondiali in carica, riescono ad imporsi portandosi a casa il trofeo. Per la Nazionale a stelle e strisce arriva ...

21.30 Il nostro LIVE termina qui, appuntamento alla prossima DIRETTA. Grazie per averci seguito, buona serata da OA Sport. 21.28 Silvia Avegno MVP 21.26 Domani alle 20.15 l'Italia si gioca contro gli USA la qualificazione alle Olimpiadi!!!! ITALIA BATTE RUSSIA 13-12 DOPO I TIRI DI RIGORE!!!!!! ITALIA IN finale!!!!!!! PALO DI GERZANICH!!!!!!!!! PARATO ANCHE IL RIGORE DI GARIBOTTI PARA ...

Il programma della manifestazione – La presentazione della manifestazione – Il programma della gara Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Russia, incontro valido per le semifinali della Super Final della World League di pallanuoto femminile: inizia la fase ad eliminazione DIRETTA a Budapest in Ungheria, dove il Setterosa ha vinto tutte le gare della fase a ...

Pallanuoto femminile - PAZZESCO! Il Canada fa ricorso - si ripete il quarto tempo! Ma il Setterosa vince lo stesso : Italia-Canada è durata otto minuti in più: un errore tecnico del tavolo della giuria ha permesso alle nordamericane di presentare reclamo ed ottenere la ripetizione dell’ultimo quarto di gioco della partita del quarti di finale della Super Final della World League di Pallanuoto femminile. A fine terzo periodo il punteggio recitava 11-7 per l’Italia, ma nei secondi finali Queirolo era stata espulsa per 20″. Il Canada non aveva ...

17.52 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 17.51 L'Italia è in semifinale! Battuto il Canada per 14-10, domani sfida alla Russia in semifinale. Continua la corsa delle azzurre verso il pass olimpico, che verrà assegnato alla vincitrice della World League. FINE ULTIMO QUARTO. Italia-Canada 14-10 7″ ...

FINE TERZO QUARTO. Italia-Canada 11-7 14″ GOOOLLLLL!!!! Chiappini pesca in mezzo Avegno, che realizza ed ipoteca la sfida. Italia-Canada 11-7. 37″ Traversa del Canade, poi fischiato fallo in attacco. 1'06" GOLLLLL!!!!! Garibotti!!!! Cinque tiri e cinque gol per lei, incredibile! Italia-Canada 10-7. 1'38" Rete immediata del Canada. McKelvey riporta il ...

Il programma della manifestazione – La presentazione della manifestazione – Il programma della gara – La presentazione della gara Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Canada, incontro valido per i quarti di finale della Super Final della World League di pallanuoto femminile: inizia la fase ad eliminazione DIRETTA a Budapest in Ungheria, dove il ...

Pallanuoto - Super Final World League 2019 : il Setterosa sfida il Canada nei quarti - azzurre nettamente favorite : quarti di Finale per le Super Final di World League di Pallanuoto femminile in corso di svolgimento a Budapest. Alla Duna Arena si inizia a far sul serio con le sfide ad eliminazione diretta. In acqua ovviamente anche il Setterosa che ha dato spettacolo nel Girone A, dominandolo, con tre vittorie in altrettante partite. Le azzurre oggi, alle 16.45 se la vedranno con il Canada, l’avversario sulla carta più alla portata di tutto il ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo ed ultimo incontro della fase a gironi della Super Final di World League 2019 per quanto riguarda la Nazionale di pallanuoto femminile. Le azzurre affrontano oggi alle 20.30 in quel di Budapest (Ungheria) la Cina: l'obiettivo è quello di centrare il percorso perfetto nel raggruppamento, con tre vittorie in altrettante partite. Spettacolari i successi arrivati nei giorni scorsi con Australia ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo ed ultimo incontro della fase a gironi della Super Final di World League 2019 per quanto riguarda la Nazionale di pallanuoto femminile. Le azzurre affrontano oggi alle 20.30 in quel di Budapest (Ungheria) la Cina: l'obiettivo è quello di centrare il percorso perfetto nel raggruppamento, con tre vittorie in altrettante partite. Spettacolari i successi arrivati nei giorni scorsi con Australia ...

Pallanuoto - Super Final World League 2019 : il Setterosa supera anche l’Olanda! 8-7 per le azzurre guidate da Queirolo e Garibotti : Due su due per la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile alle Super Final di World League 2019 in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest (Ungheria). Le azzurre riescono a battere la bestia nera dell’Olanda nell’incontro valido per il Girone A al termine di un match davvero equilibrato chiusosi con il risultato di 8-7. La banda guidata da Fabio Conti si dimostra in netta crescita e vola in testa al raggruppamento: ...

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : Australia-Italia 9-11. Il Setterosa vince all’esordio a Budapest! : L’Italia soffre ma alla fine esce dall’acqua con i primi tre punti di queste Super Final di World League di Pallanuoto femminile: il Setterosa di Fabio Conti Supera l’Australia per 11-9 nella gara d’esordio della competizione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia aggancia in vetta al Girone A l’Olanda, vittoriosa con la Cina, mentre nell’altro raggruppamento gli USA Superano ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Australia, primo incontro per il Setterosa della Super Final della World League di pallanuoto femminile: otto Nazionali, quattro provenienti dall'Europa Cup e quattro dall'Intercontinental Cup, si sfideranno nella piscina magiara di Budapest alla ricerca del primo pass olimpico. La vincitrice del torneo infatti sarà la prima delle dieci che voleranno a Tokyo 2020. Per il ...