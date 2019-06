Pagamento imposte | con il Decreto Crescita possibile proroga al 30 settembre

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) Gli imprenditori italiani e i professionisti che li seguono dovranno affrontare un'estate rovente. E non solo dal punto di vista climatico. Infatti, l'approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati del cosiddettorischia di far riscrivere completamente il calendario degli adempimenti fiscali. Gettando nel caos imprese e professionisti. Anche perché molti addetti ai lavori hanno sollevato parecchi dubbi e perplessità al riguardo. Laper ildelleIlstabilisce che il termine ultimo per il versamento delledella dichiarazione dei redditi 2019 passa dal 1 luglio al 302019, ma solo per quei soggetti per i quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, i famigerati ISA in base al testo dell'emendamento alappena approvato. Nello stesso tempo, comunque, non è ...

Eneriry : @Camba360 Angelo però lo strumento principale per far quadrare i bilanci sono le tasse non le imposte. Dalle mie pa… - MrTrix007 : @iezed @FabioConditi @MoriMrc @edo_prod @gzibordi @Carraro1970 @ValerioMalvezzi @NinoGalloni In realtà lo stato acc… - SilvanoSiviero : @StaseraItalia @DiegoFusaro Libra.... voglio vedere se gli Stati accetteranno il pagamento delle imposte con la libra.... -