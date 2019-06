Oroscopo del 27 giugno | bene il lavoro per lo Scorpione

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 26 giugno : Bilancia suscettibile - Acquario innamorato : Una Luna in Ariete punta un riflettore sull'affermazione dell'io di ciascun segno zodiacale e crea una sorta di tumulto emotivo in ciascuna coppia, da tenere a bada solo approfondendo le previsioni astrali sensibili. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di mercoledì. I segni zodiacali e l'amore nelle previsioni astrali di mercoledì Ariete: l'astro d'argento, illuminando il vostro cielo, sprigiona un certo nervosismo ...

L'Oroscopo del giorno 27 giugno da Bilancia a Pesci : amore - giovedì sorride al Sagittario : L'oroscopo del giorno 27 giugno 2019 riapre questo giro di consultazioni astrologiche analizzando la giornata di giovedì. In primo piano dunque, il giro di boa di metà settimana sviscerato dal punto di vista dell'amore e del lavoro. Ad essere sottoposti ad analisi approfondita, come si evince anche dal titolo, saranno in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Allora, vogliosi di sapere quali saranno i ...

Oroscopo del 27 giugno : Leone intuitivo - Pesci letargico : Giovedì 27 giugno troviamo Marte, il Sole e il Nodo Lunare nel segno del Cancro mentre Venere sarà in Gemelli. Plutone e Saturno permarranno in Sagittario come Giove nel Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Mercurio viaggerà dal segno del Cancro a quello del Leone mentre Urano continuerà il suo moto in Toro. Ariete megalomane Ariete: megalomani. Mercurio, Luna e Giove nei tre segni di Fuoco potrebbero alzare un po' troppo l'asticella ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 25 giugno : Ariete deluso - Capricorno orgoglioso : L'oroscopo dell'amore single di martedì offre buone novità a Gemelli, Acquario, Ariete, Leone, Bilancia e Pesci. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Nuove sorprese nelL'oroscopo dell'amore di martedì Ariete: una certa esitazione vi bracca come in una morsa, precludendovi alcune possibilità amorose interessanti. Il desiderio di avviare un rapporto amoroso e di uscire dalla famiglia d'origine è evidente, dovrete quindi vincere una ...

Oroscopo di oggi 25 giugno - Paolo Fox : le previsioni del giorno : Oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: le previsioni di Paolo Fox di oggi, 25 giugno 2019 Anche per oggi, martedì 25 giugno, l’Oroscopo del giorno di Paolo Fox lo riprendiamo dal numero di DiPiùTv uscito in edicola la settimana scorsa. Nella rivista sono disponibili le previsioni fino a venerdì, ma noi ci limitiamo a riprendere solo alcune informazioni legate, appunto, all’Oroscopo di oggi, 25 giugno, e dei prossimi giorni in ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 25 giugno : Toro perspicace - Cancro deciso : L'oroscopo dell'amore di coppia dedicato a ciascun simbolo zodiacale esorta ad approfondire le sensazioni amorose, avviando una trasformazione benefica per la felicità della relazione a due. Previsioni astrali emotive dall'Ariete alla Vergine Ariete: la vostra sfera sentimentale è soggetta a cambiamenti richiesti da Saturno, che con il suo rigore vi richiama e vi consiglia di cambiare qualcosa che nuoce al benessere di coppia. Anche la vicinanza ...

L'Oroscopo del giorno 26 giugno - ultimi sei segni : mercoledì gongola il Capricorno - 'top' : L'oroscopo del giorno 26 giugno 2019 è pronto a consegnare alle cronache astrali la classifica stelline corredata dalle onnipresenti predizioni zodiacali. Pertanto, come da titolo, quest'oggi in primo piano spiccano le analisi relative ai sei segni dello zodiaco inerenti la seconda sestina. Ovviamente il riferimento è tutto per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di scoprire come sarà l'Astrologia nei confronti ...

Oroscopo 24 giugno di Paolo Fox : previsioni zodiacali del giorno : Paolo Fox, Oroscopo di oggi 24 giugno 2019: previsioni astrologiche di Ariete e Toro Come ogni mattina anche oggi, lunedì 24 giugno, le previsioni del giorno dell’Oroscopo di Paolo Fox che riportiamo in questo pezzo sono tratte dall’ultimo numero del settimanale DiPiùTv, uscito in edicola la settimana scorsa, con lo zodiaco di tutti i giorni compresi tra il 22 e il 28 giugno (noi ci limitiamo a riprendere, ovviamente, solo piccoli ...

Oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio : Sagittario selettivo - Capricorno attento : Nella settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 luglio, la Luna con Nettuno in Pesci farà diventare i nativi più 'istintivi' sul fronte finanziario. Plutone e Saturno nel Capricorno porteranno i nativi ad essere 'spigliati' a livello lavorativo, mentre Venere, Mercurio e il Sole offriranno al Cancro emozioni di stampo erotico. Urano in Toro, Giove in Sagittario. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: malumori. Ci saranno dei dissidi con ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 24 giugno : Ariete energico - Sagittario sfiduciato : L'oroscopo dell'amore single interpreta le combinazioni astrali in modo approfondito e sorprendente, aprendo un varco verso la felicità amorosa. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. L'oroscopo dell'amore di lunedì Ariete: molto energici per via del transito Plutone-Marte, dovrete fare molta attenzione a evitare delle tensioni nei confronti delle nuove sensazioni amorose. Il vostro vigore è alle stelle ma dovrete stare attenti a ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 24 giugno : Toro ribelle - Acquario innamorato : Nelle previsioni astrali di lunedì molti segni zodiacali, tra cui in particolare Sagittario, Toro e Cancro, dovrebbero cambiare il loro atteggiamento. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia segno per segno. Previsioni astrali di lunedì Ariete: tenete a bada un'energia incontrollabile che è il frutto di una quadratura Plutone-Marte. Dovrete tenere presente che questo flusso energetico potrebbe portarvi alla felicità di coppia, se riuscirete a ...

L'Oroscopo della settimana dal 24 al 30 giugno : Toro e Ariete felici : Finalmente l'estate è arrivata e le previsioni astrali per l'ultima settimana di giugno si prospettano decisamente 'bollenti' dal punto di vista sentimentale e amoroso per i nati sotto Ariete e Toro. Per loro la settimana sarà caratterizzata da straordinari momenti di spensieratezza e serenità da condividere col partner. Per i single, invece, si prevedono importanti novità: nuove persone entreranno a far parte della loro vita. Oroscopo ...

Oroscopo del 26 giugno : Ariete bellicoso - Capricorno capriccioso : Mercoledì 26 giugno 2019 troviamo la Luna sui gradi dell'Ariete e Nettuno nel segno dei Pesci. Giove permarrà in Sagittario come Plutone assieme a Saturno in Capricorno ed Urano nel segno del Toro. Marte, Mercurio, il Nodo Lunare ed il Sole saranno in orbita del Cancro mentre Venere stazionerà in Gemelli. Ariete bellicoso Ariete: litigiosi. Mercoledì in cui i nativi potrebbero scattare anche per futilità scatenando discussioni accese oltre che ...

