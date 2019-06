Operazione contro la ' ndrangheta in Emilia | nuovi arresti

C'è stata una maxi Operazione contro la pedopornogragia online in Italia : Vasta operazione contro la pedopornografia online coordinata dalla procura della Repubblica e da quella per i minori di Catania: sono 51 le persone indagate per detenzione divulgazione di pornografia minorile e tra queste 30 sono minorenni. Sono state le indagini del compartimento della polizia postale di Catania, sotto la direzione del centro nazionale di contrasto di pedopornografia online del servizio polizia postale e delle comunicazioni, ad ...

Catania. Operazione Isola Bella contro il clan Cintorino 31 arresti : Operazione Isola Bella in Sicilia. Un maxi blitz degli uomini della Guardia di finanza di Catania ha colpito il clan

Contro la Diploma Connection scatta l’Operazione Minerva dei Carabinieri; gli avvisi di reato salgono a 58 : Falsificare un Diploma per ottenere un posto di lavoro è un reato. Il fenomeno che aveva preso piede nel casertano e che aveva portato alla scoperta di bidelli assunti con titoli falsi si è esteso a macchia d’olio interessando anche gli insegnanti curricolari. È notizia di queste ultime ore un’accusa partita dai carabinieri di Cosenza che hanno notificato 25 avvisi di conclusione delle indagini preliminari, emesse dalle Procura del ...

CRISTIANO RONALDO A DE LIGT : 'VIENI ALLA JUVENTUS'/ I pro e i contro dell'Operazione : CRISTIANO RONALDO 'chiama' De LIGT ALLA Juventus dopo il trionfo in Nations League: capitano dell'Ajax, 'rimasto spiazzato da CR7, deciderò dopo le vacanze'

Mafia - Operazione contro i clan di Carini : 9 arresti (VIDEO) : Questa mattina la Polizia di Stato, in esecuzione di un’Ordinanza di applicazione di Misure Cautelari emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della dalla Direzione Distrettuale AntiMafia della Procura di Palermo che ha coordinato le indagini, ha tratto in arresto i seguenti sodali della famiglia mafiosa di Carini. Il provvedimento giunge al termine di un’attività d’indagine effettuata dalla Squadra ...

Mafia - 54 arresti da Milano a Foggia contro il clan di San Severo. Più di 200 poliziotti impiegati nell’Operazione “Ares” : Decine di arresti in tutta Italia nei confronti degli appartenenti alle famiglie mafiose legate al clan di San Severo, in provincia di Foggia. Una vasta operazione condotta da più di duecento poliziotti, denominata “Ares”, sta dando esecuzione a 54 provvedimenti cautelari emessi dal giudice per le indagini preliminari di Bari, su richiesta della Procura distrettuale antiMafia. Tra le accuse, a vario titolo, ci sono associazione di ...

Ragusa - Operazione alto impatto : un arresto e oltre 500 persone controllate : Un arresto e centinaia di controlli. E’ il bilancio dell’operazione alto impatto della Polizia di Stato di Ragusa.

Operazione contro clan a Ostia - arresti : 10.38 In corso un'Operazione di polizia giudiziaria sul litorale romani,nelle zone di Acilia,Ostia,Dragona e Dragoncello, per scardinare 2 organizzazioni criminali con l'arresto dei loro capi,che da tempo si fronteggiavano a colpi d'arma da fuoco per l'egemonia territoriale. La Squadra Mobile di Roma ha eseguito 6 misure cautelari e diverse perquisizioni nei confronti di due noti gruppi rivali, l'uno collegato alla criminalità romana,l'altro a ...

Alimenti - NAS : Operazione ‘oro giallo’ contro l’olio extravergine contraffatto : Una vasta operazione denominata ”Oro Giallo” ha portato all’esecuzione di numerose misure cautelari restrittive e di sequestri probatori, con l’impiego di oltre 250 militari del Gruppo Carabinieri per la Tutela della Salute di Napoli, di unità dell’Arma territoriale e la collaborazione di personale di polizie straniere. L’operazione, condotta dal Nas di Foggi a e coordinata dalla Procura della Repubblica della ...

Nuova Operazione contro i Casamonica - 22 arresti : 22 persone sono state arrestate durante una Nuova operazione dei carabinieri, tra questi alcuni esponenti della famiglia Casamonica. È stata accertata l’esistenza di un’associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti tra il Quadraro e Porta Furba a Roma. Bloccato un giro di affari di oltre 100mila euro al mese. A Roma, Trapani, Foggia, Voghera, Paola, Nuoro e Tornimparte (in provincia dell’Aquila), i ...

