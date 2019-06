OnePlus 7 Pro Almond in edizione limitata è arrivato in Italia | disponibile all’acquisto

Invidiosi di OnePlus 7 Pro? Ecco il display a 84 Hz per Xiaomi Mi 9 : Siete Invidiosi dello schermo di OnePlus 7 Pro? Ecco some portare la frequenza dello schermo di Xiaomi Mi 9 fino a 84 Hz, con un risultato simile. L'articolo Invidiosi di OnePlus 7 Pro? Ecco il display a 84 Hz per Xiaomi Mi 9 proviene da TuttoAndroid.

Mediaworld No Iva 22% - Amazon risponde/ Offerte : super sconto per OnePlus 7 Pro : Mediaworld, volantino No Iva 22%. E Amazon risponde anticipando le Offerte del Prime Day: super sconto per OnePlus 7 Pro.

Smartphone di fascia alta : Apple bocciata - promossi Samsung e OnePlus : Apple sprofonda. Samsung e OnePlus brindano e Huawei butta giù l'ultimo sorso di spumante prima di affrontare tempi grigi. Continua la crisi degli smartphone di fascia alta: nel primo trimestre 2019, le vendite sono calate dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2018. Ma c'è chi si dispera e chi gioisce. Lo afferma un'analisi di Counterpoint Research. È vero che il mercato degli smartphone è stagionale e risente anche del calendario delle ...

Offerte anomale su Amazon : AirPods - OnePlus 7 Pro - iPhone - SONY - DJI - Mac e molto altro : Un giorno al dir poco speciale quello su Amazon, che stamattina ci ha dato il buongiorno con delle Offerte davvero anomale sul mondo della tecnologia! Sconti molto forti ma ovviamente a tempo e scorte limitati leggi di più...

La prima smart TV di OnePlus potrebbe essere ormai prossima al lancio : Tornano a farsi insistenti le indiscrezioni secondo cui OnePlus si sta preparando a lanciare una propria smart TV, che potrebbe arrivare nel giro di pochi giorni L'articolo La prima smart TV di OnePlus potrebbe essere ormai prossima al lancio proviene da TuttoAndroid.

Google abbraccia Xiaomi Mi 9 - Sony Xperia 1 - OnePlus 7 - 7 Pro e 7 Pro 5G : ecco il supporto ad ARCore : Per poter usufruire di alcune delle più recenti esperienze di realtà aumentata, come ballare con Childish Gambino in Pharos AR o posizionare animali in salotto con i modelli 3D della Ricerca Google, è necessario possedere un dispositivo compatibile con ARCore di Google. Il colosso di Mountain View mantiene un elenco di dispositivi Android e iOS […] L'articolo Google abbraccia Xiaomi Mi 9, Sony Xperia 1, OnePlus 7, 7 Pro e 7 Pro 5G: ecco ...

OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro accolgono la Developer Preview 2 di Android Q : OnePlus ha iniziato la distribuzione delle Developer Preview 2 di Android Q per i due smartphone presentati a maggio L'articolo OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro accolgono la Developer Preview 2 di Android Q proviene da TuttoAndroid.

Problema ghost touch risolto su OnePlus 7 Pro : aggiornamento in rilascio : C'è sempre una certa attenzione intorno al OnePlus 7 Pro, il top di gamma del produttore cinese ha che da poco ricevuto l'aggiornamento alla OxygenOS 9.5.8. Si tratta di una versione che include le soluzioni a diversi problemi, e che può essere scaricato via OTA (Over-The-Air). Tra le novità principali la correzione del ghost touch, un argomento particolarmente caro agli utenti che hanno deciso di puntare sul device. La sensibilità del ...

Nuove ottimizzazioni e patch per OnePlus 7 Pro con la OxygenOS 9.5.8 stabile : Dal momento in cui OnePlus 7 Pro è arrivato sul mercato ha ricevuto parecchie attenzioni da parte dei tecnici che ne curano l’ottimizzazione software: a distanza di circa due settimane dalla precedente, il top di gamma cinese riceve una nuova versione della OxygenOS stabile, la 9.5.8. Più che introdurre funzionalità inedite, l’OTA promette di sistemare […] L'articolo Nuove ottimizzazioni e patch per OnePlus 7 Pro con la ...

Google abbraccia OnePlus 7 - 7 Pro e 7 Pro 5G : ecco il supporto ad ARCore : Il colosso di Mountain View mantiene un elenco di dispositivi Android e iOS supportati da ARCore e tutti i nuovi dispositivi OnePlus sono stati aggiunti a questo elenco, incluso il fantastico OnePlus 7 Pro. OnePlus 7 ed entrambi i modelli standard e 5G di OnePlus 7 Pro ora sono compatibili con la libreria ARCore di Google e si aggiungono agli altri smartphone del produttore da OnePlus 3T portando a otto il numero totale di dispositivi OnePlus ...

OnePlus 7 Pro schiaccia le vendite di Galaxy S10 Plus - però solo in Cina : Sul noto sito JD.com OnePlus 7 Pro viene venduto 10 volte più di Samsung Galaxy S10 Plus e il motivo principale dietro a questa scelta potrebbe essere lo schermo AMOLED con refresh rate di 90 Hz. L'articolo OnePlus 7 Pro schiaccia le vendite di Galaxy S10 Plus, però solo in Cina proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro 5G - ASUS ZenFone 4 e 5Z si aggiornano con miglioramenti al touch - Android 9 Pie beta e nuove patch : OnePlus 7 Pro 5G, ASUS ZenFone 4 e ASUS ZenFone 5Z si aggiornano con diversi miglioramenti: il primo accoglie perfezionamenti al touchscreen, il secondo Android 9 Pie beta e il terzo nuove patch di sicurezza. Ecco tutte le novità. L'articolo OnePlus 7 Pro 5G, ASUS ZenFone 4 e 5Z si aggiornano con miglioramenti al touch, Android 9 Pie beta e nuove patch proviene da TuttoAndroid.

Il display di OnePlus 7 Pro affatica gli occhi? Ecco perché e come risolvere : L'evento è legato alla natura OLED del display di OnePlus 7 Pro, i cui pixel che lo compongono si accendono e spengono circa 120 volte al secondo L'articolo Il display di OnePlus 7 Pro affatica gli occhi? Ecco perché e come risolvere proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro è il protagonista di un supplemento speciale del National Geographic : Sarà OnePlus 7 Pro il protagonista dell'inserto speciale, dal titolo "Inspired by Nature", del numero di luglio del National Geographic. L'articolo OnePlus 7 Pro è il protagonista di un supplemento speciale del National Geographic proviene da TuttoAndroid.